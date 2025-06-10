Неравный брак Бородиной и Сердюкова: у Ксении — две квартиры, особняк и автопарк, у Николая — парковочное место

Недавний выпуск шоу "Сокровища императора" порадовал хейтеров Николая Сердюкова. Муж Ксении Бородиной признался в том, чего от него давно ждали. Николай сказал, что главный добытчик в семье не он.
Кто зарабатывает деньги в семье Николая Сердюкова и Ксении Бородиной
“Деньги в нашей семье зарабатывает Бородина”, — пошутил Сердюков.
Но, как известно, в каждой шутке - только доля шутки. И у хейтеров Николая появился повод обвинить его в альфонсизме.
Помните, как в комедии "Бриллиантовая рука" герою Андрея Миронова желают жить на одну зарплату? Так вот, по сравнению с рядовым россиянином Николай — богач.
В соцсетях Ксения сообщала, что зарабатывает он от двух до трех миллионов рублей в месяц. Такой заработок нам только снится! Да и Ксения довольна.
"Впервые мне плевать на чьи-то мнения. Мои близкие мне повторяют одну фразу: "Мы никогда не видели тебя такой счастливой", — написала она в социальных сетях.
Что на самом деле принадлежит Ксении Бородиной
Догнать и перегнать Ксению Бородину по части доходов действительно нелегко. Их подсчитал телеграм-канал
В отличие от мужа, Ксения обладает солидным состоянием. Ей принадлежат две квартиры общей площадью около 160 квадратных метров на Кутузовском проспекте и на Фрунзенской набережной совокупной стоимостью 274 миллиона рублей.
Кроме того, в ее собственности загородный дом стоимостью примерно 50 миллионов рублей. Автопарк ведущей включает в себя несколько роскошных автомобилей общей стоимостью более 100 миллионов рублей, таких как Land Rover Range Rover 2023 года, Rolls-Royce Ghost 2021 года и Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года, а также более скромный минивэн.
А что Николаю Сердюкову
По сведениям телеграм-канала SHOT, у Николая, помимо заработка, есть только парковочное место в жилом комплексе "Пресня Сити". Но нет собственного автомобиля.
В настоящее время Сердюков работает генеральным директором в компании своей тещи. Контора занимается торговлей косметикой и парфюмерией.
Несмотря на финансовое неравенство, супруги, похоже, счастливы вместе.
Говорят, на свадьбе один из гостей пошутил о парковочном месте без машины. Николай ответил, что это всего лишь стоянка. И подчеркнул, что у них с Ксюшей все впереди.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Global Look Press
"Любимая, я это не тебе, а корове"
Несмотря на финансовый мезальянс, Бородина души не чает в своем муже. И это замечают не только журналисты на красной дорожке мероприятий.
Теперь это видят и зрители проекта "Сокровища императора". На шоу Николай, к примеру, может закричать на супругу. А она находит ему оправдание. Мол, экстремальные условия программы будят в человеке гнев.
А в недавнем выпуске "Сокровищ императора" Сердюков вообще пошутил на грани фола. Участники проходили испытание, когда нужно было вспахать огород с помощью коровы и плуга.
И Николай сказал: "Слышь, ты… дура… остановись… Любимая, я это не тебе. Это корове".
Сердюков мало похож на героя фильма "Москва слезам не верит" Гошу. Но кажется, что Ксения смотрит на мужа и говорит: "Как долго я тебя искала".
И пропускает мимо ушей его шуточки и мнение людей.
Как скоро ей надоест эта ситуация? Поживем — увидим.
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