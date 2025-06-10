Неравный брак Бородиной и Сердюкова: у Ксении — две квартиры, особняк и автопарк, у Николая — парковочное место

Недавний выпуск шоу "Сокровища императора" порадовал хейтеров Николая Сердюкова. Муж Ксении Бородиной признался в том, чего от него давно ждали. Николай сказал, что главный добытчик в семье не он.

Кто зарабатывает деньги в семье Николая Сердюкова и Ксении Бородиной

“Деньги в нашей семье зарабатывает Бородина”, — пошутил Сердюков.

Но, как известно, в каждой шутке - только доля шутки. И у хейтеров Николая появился повод обвинить его в альфонсизме.

Помните, как в комедии "Бриллиантовая рука" герою Андрея Миронова желают жить на одну зарплату? Так вот, по сравнению с рядовым россиянином Николай — богач.

В соцсетях Ксения сообщала, что зарабатывает он от двух до трех миллионов рублей в месяц. Такой заработок нам только снится! Да и Ксения довольна.

"Впервые мне плевать на чьи-то мнения. Мои близкие мне повторяют одну фразу: "Мы никогда не видели тебя такой счастливой", — написала она в социальных сетях.

Что на самом деле принадлежит Ксении Бородиной

Догнать и перегнать Ксению Бородину по части доходов действительно нелегко. Их подсчитал телеграм-канал SHOT .

В отличие от мужа, Ксения обладает солидным состоянием. Ей принадлежат две квартиры общей площадью около 160 квадратных метров на Кутузовском проспекте и на Фрунзенской набережной совокупной стоимостью 274 миллиона рублей.

Кроме того, в ее собственности загородный дом стоимостью примерно 50 миллионов рублей. Автопарк ведущей включает в себя несколько роскошных автомобилей общей стоимостью более 100 миллионов рублей, таких как Land Rover Range Rover 2023 года, Rolls-Royce Ghost 2021 года и Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года, а также более скромный минивэн.