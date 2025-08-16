Пухлые губки, укрыта бежевым пледом: как выглядит новорожденная дочка Тимати — мама рэпера показала внучку Эмму

Симона Юнусова порадовала поклонников новым снимком крошечной Эммы. В Сети пришли в восторг, увидев хорошенькую новорожденную девочку. Симона призналась, что в августе родились ее самые любимые люди.

Мама Тимати в восторге от младшей внучки

Симона разместила в личном блоге фото новорожденной Эммы. Личико крошки прикрыто. Но видна его нижняя часть.

Поклонники тут же обратили внимание на пухленьгие губки малышки. Они уверены, что дочь Тимати и его избранницы Валентины Ивановой, прехорошенькая. А когда вырастет, превратится в красавицу.

Под фото с внучкой Симона рассказала, что в августе появились на свет люди, которых она очень любит. Эмма вошла в их число. Крошка родилась 2 августа.