Пухлые губки, укрыта бежевым пледом: как выглядит новорожденная дочка Тимати — мама рэпера показала внучку Эмму

Симона Юнусова порадовала поклонников новым снимком крошечной Эммы. В Сети пришли в восторг, увидев хорошенькую новорожденную девочку. Симона призналась, что в августе родились ее самые любимые люди.
Мама Тимати в восторге от младшей внучки
Симона разместила в личном блоге фото новорожденной Эммы. Личико крошки прикрыто. Но видна его нижняя часть.
Поклонники тут же обратили внимание на пухленьгие губки малышки. Они уверены, что дочь Тимати и его избранницы Валентины Ивановой, прехорошенькая. А когда вырастет, превратится в красавицу.
Под фото с внучкой Симона рассказала, что в августе появились на свет люди, которых она очень любит. Эмма вошла в их число. Крошка родилась 2 августа.
Дочка Тимати и Валентины Ивановой Эмма. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
"Мой август! В этом месяце родились почти все мои родные и любимые люди! Когда в компании появляются 'Львы', их невозможно не заметить, они притягивают своей харизмой, сильной энергетикой и мудростью!" — написала под фото Симона Юнусова.
Симона добавила, что помимо Эммы, в августе родились ее родители, сестра, сын Тимур Юнусов (папа Эммы, рэпер Тимати).
Была на родах
Мама рэпера Тимати дружна с избранницами своего сына. Симона присутствовала при появлении своих внуков на свет. В Сети мама Тимати делилась снимком, запечатлевшим, как она перерезает пуповину у внучки Эммы.
Отношения у Симоны не заладились только с моделью Анастасией Решетовой, которая родила рэперу сына Ратмира. С Аленой Шишковой Симона дружна. Блондинка доверила несостоявшейся свекрови воспитание дочери Алисы.
Симона Юнусова с внучкой Алисой. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
Симона посвящает много времени старшей внучке. Она выходит вместе с Алисой в свет и занимается ее образованием и развитием. У бабушки и внучки особая связь.
