Пухлые губки, укрыта бежевым пледом: как выглядит новорожденная дочка Тимати — мама рэпера показала внучку Эмму

Тимати. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Мама Тимати показала новое фото новорожденной внучки Эммы

Симона Юнусова порадовала поклонников новым снимком крошечной Эммы. В Сети пришли в восторг, увидев хорошенькую новорожденную девочку. Симона призналась, что в августе родились ее самые любимые люди.

Мама Тимати в восторге от младшей внучки

Симона разместила в личном блоге фото новорожденной Эммы. Личико крошки прикрыто. Но видна его нижняя часть.

Поклонники тут же обратили внимание на пухленьгие губки малышки. Они уверены, что дочь Тимати и его избранницы Валентины Ивановой, прехорошенькая. А когда вырастет, превратится в красавицу.

Под фото с внучкой Симона рассказала, что в августе появились на свет люди, которых она очень любит. Эмма вошла в их число. Крошка родилась 2 августа.

Дочка Тимати и Валентины Ивановой Эмма. Фото: соцсети Симоны Юнусовой

"Мой август! В этом месяце родились почти все мои родные и любимые люди! Когда в компании появляются 'Львы', их невозможно не заметить, они притягивают своей харизмой, сильной энергетикой и мудростью!" — написала под фото Симона Юнусова.

Симона добавила, что помимо Эммы, в августе родились ее родители, сестра, сын Тимур Юнусов (папа Эммы, рэпер Тимати).

Была на родах

Мама рэпера Тимати дружна с избранницами своего сына. Симона присутствовала при появлении своих внуков на свет. В Сети мама Тимати делилась снимком, запечатлевшим, как она перерезает пуповину у внучки Эммы.

Отношения у Симоны не заладились только с моделью Анастасией Решетовой, которая родила рэперу сына Ратмира. С Аленой Шишковой Симона дружна. Блондинка доверила несостоявшейся свекрови воспитание дочери Алисы.

Симона Юнусова с внучкой Алисой. Фото: соцсети Симоны Юнусовой

Симона посвящает много времени старшей внучке. Она выходит вместе с Алисой в свет и занимается ее образованием и развитием. У бабушки и внучки особая связь.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также