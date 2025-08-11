Кто на самом деле перерезал пуповину на родах подружки Тимати: не рэпер

Стала известная пикантная деталь появления на свет дочери рэпера Тимати и Валентины Ивановой. При интимном процессе присутствовала бабушка новорожденной. Настолько доверительны отношения у Симоны и Вали.

Перерезала пуповину внучке

Обычно на родах присутствует папа младенца. Ему же доверяют и трепетный момент перерезания пуповины новорожденному чаду. Но в семье рэпера Тимати все было не так.

В личном блоге мамы Тимати, Симоны Юнусовой, появились кадры. Они доказывают, что самое ответственное дело было доверено бабушке новорожденной. Пуповину малышке перерезала сама Симона.

Симона Яковлевна поблагодарила Тимати и Валю Иванову за счастье в третий раз стать бабушкой. В ее блоге появился и снимок с Валентиной. В кадре мама Тимати обнимается с избранницей сына.