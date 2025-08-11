Кто на самом деле перерезал пуповину на родах подружки Тимати: не рэпер

Валя Иванова и рэпер Тимати. Фото: Иван Макеев / 'КП'

Мама рэпера Тимати, Симона Юнусова, присутствовала на родах у его невесты Вали Ивановой

Стала известная пикантная деталь появления на свет дочери рэпера Тимати и Валентины Ивановой. При интимном процессе присутствовала бабушка новорожденной. Настолько доверительны отношения у Симоны и Вали.

Перерезала пуповину внучке

Обычно на родах присутствует папа младенца. Ему же доверяют и трепетный момент перерезания пуповины новорожденному чаду. Но в семье рэпера Тимати все было не так.

В личном блоге мамы Тимати, Симоны Юнусовой, появились кадры. Они доказывают, что самое ответственное дело было доверено бабушке новорожденной. Пуповину малышке перерезала сама Симона.

Симона Яковлевна поблагодарила Тимати и Валю Иванову за счастье в третий раз стать бабушкой. В ее блоге появился и снимок с Валентиной. В кадре мама Тимати обнимается с избранницей сына.

"У Алисы с Ратмиром появилась сестренка, а у меня третий внук! Спасибо Маме и Папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции!" — написала Симона.

Валя Иванова с мамой Тимати Симоной. Фото: соцсети Симоны Юнусовой

Знак качества

Симона Юнусова общается далеко не со всеми избранницами своего сына. Ее дружбу с девушками Тимати можно считать своеобразным знаком качества для них. Симона не выносит Анастасию Решетову.

Но зато в прекрасных отношениях с Аленой Шишковой. Вот и с Валей Ивановой Симона сумела отлично поладить. Судя по всему, в воспитании внучки Эммы Симона будет принимать самое активное участие.

Известно, что именно Симона Яковлевна воспитывает старшую внучку Алису. Девочка появилась на свет в результате романа Тимати и Алены Шишковой. А вот внук Ратмир, сын Решетовой и Тимати, видит бабушку не так часто.

Крошка Эмма

О том, что Тимати стал отцом в третий раз, стало известно 8 августа. Информация была инсайдерской. И 11 августа она нашла свое официальное подтверждение.

Тимати сообщил, что у него и Вали Ивановой родилась дочка Эмма. Он разместил в блоге кадры с выписки Вали с малышкой из роддома. На снимках пара светится от счастья.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также