Кто на самом деле перерезал пуповину на родах подружки Тимати: не рэпер

Стала известная пикантная деталь появления на свет дочери рэпера Тимати и Валентины Ивановой. При интимном процессе присутствовала бабушка новорожденной. Настолько доверительны отношения у Симоны и Вали.
Перерезала пуповину внучке
Обычно на родах присутствует папа младенца. Ему же доверяют и трепетный момент перерезания пуповины новорожденному чаду. Но в семье рэпера Тимати все было не так.
В личном блоге мамы Тимати, Симоны Юнусовой, появились кадры. Они доказывают, что самое ответственное дело было доверено бабушке новорожденной. Пуповину малышке перерезала сама Симона.
Симона Яковлевна поблагодарила Тимати и Валю Иванову за счастье в третий раз стать бабушкой. В ее блоге появился и снимок с Валентиной. В кадре мама Тимати обнимается с избранницей сына.
"У Алисы с Ратмиром появилась сестренка, а у меня третий внук! Спасибо Маме и Папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции!" — написала Симона.
Валя Иванова с мамой Тимати Симоной. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
Знак качества
Симона Юнусова общается далеко не со всеми избранницами своего сына. Ее дружбу с девушками Тимати можно считать своеобразным знаком качества для них. Симона не выносит Анастасию Решетову.
Но зато в прекрасных отношениях с Аленой Шишковой. Вот и с Валей Ивановой Симона сумела отлично поладить. Судя по всему, в воспитании внучки Эммы Симона будет принимать самое активное участие.
Известно, что именно Симона Яковлевна воспитывает старшую внучку Алису. Девочка появилась на свет в результате романа Тимати и Алены Шишковой. А вот внук Ратмир, сын Решетовой и Тимати, видит бабушку не так часто.
Крошка Эмма
О том, что Тимати стал отцом в третий раз, стало известно 8 августа. Информация была инсайдерской. И 11 августа она нашла свое официальное подтверждение.
Тимати сообщил, что у него и Вали Ивановой родилась дочка Эмма. Он разместил в блоге кадры с выписки Вали с малышкой из роддома. На снимках пара светится от счастья.
