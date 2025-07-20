Мама Тимати огорошила признанием о внучке Алисе: "Начитанной ее не назовешь"

Дочь рэпера Тимати Алиса ничем не отличается от остальных детей своего возраста. Один из фактов о подрастающей внучке раскрыла бабушка Алисы Симона Юнусова. Именно она занимается воспитанием дочери сына от модели Алены Шишковой.

Мама рэпера Тимати стала гостьей VK Fest. Симона Юнусова посетила первый день фестиваля в Москве. Она ответила на вопросы журналистов. В частности, они касались дочери рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алисы.

Симона Юнусова разочаровала публику откровенными признаниями о внучке.

"Книги она не читает, так что начитанной ее не назовешь, читаю я ей вслух", — цитирует kp.ru Симону Юнусову.

При этом Алиса растет очень эрудированным и разносторонне развитым ребенком. Симона много времени уделяет воспитанию внучки.

"Я считаю, что ребенка надо занимать разными вещами. Показывать ей разные стороны жизни, разные профессии для того, чтобы она могла выбрать то, что ей интересно", — добавила Симона Юнусова.

Алиса — старшая дочь рэпера Тимати. Девочку родила модель Алена Шишкова. В марте Алисе исполнилось одиннадцать лет.