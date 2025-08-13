Где их родители? Почему любовницы Тимати выглядят, как сироты и причем тут Симона

Чуть больше чем через неделю после родов Тимати и Валентина Иванова объявили о рождении дочери. Девочку назвали Эммой.

Оба возлюбленных одновременно поделились первыми снимками с малышкой. Мать рэпера, Симона Юнусова, также опубликовала кадры из роддома, отметив, что именно она перерезала пуповину.

Интересно, что внимательные интернет-пользователи нашли в Сетях аналогичный снимок Симоны, перерезающей пуповину Ратмиру — сыну бывшей возлюбленной Тимати. А телеграм-канал "НеМалахов" уже начал шутить на эту тему.

"Такое ощущение, что сожительницы Тимати — сиротки без роду и племени. Почему рядом с ними чужая тетя? Где их мамы?" — задается вопросом этот ресурс.

Как это ни прискорбно, но "НеМалахов" оказался недалек от истины.

О детстве и маме Валентины практически нет информации в Интернете. Известно лишь, что она родилась в Сыктывкаре и с ранних лет проявляла интерес к творчеству. Помимо яркой внешности, Валентина также обладала талантом к живописи.

Бабушка Валентины Ивановой

Незадолго до родов Валентина Иванова написала трогательный пост в своем Telegram-канале, который хотя бы немного пролил бы свет на семейную историю. Модель опубликовала фотографии из семейного архива и поделилась теплыми воспоминаниями о близких.

“Мама, папа, бабушка, дедушка, брат и я. Я скучаю по ним и по тем временам, часто пересматриваю старые фотографии и очень хочу вернуться в детство. Хочется обнять их и поговорить с ними. Жаль, что многих уже нет рядом. Мне кажется, с возрастом я все больше становлюсь похожей на отца. Очень хотела бы, чтобы он был сейчас рядом”, — отметила модель.

Валентина призналась, что потеря бабушки стала самым тяжелым испытанием в жизни. Она описывала пожилую женщину как заботливого и близкого человека. А еще делилась воспоминаниями о совместных вечерах, проведенных за просмотром зарубежных фильмов, и о том, как бабушка готовила ее любимые блинчики с творогом и сгущенкой.

Кроме того, женщина была искусной швеей, к которой записывались со всего города. Она бралась за самые сложные заказы, включая мужские пиджаки, пальто, мундиры, шубы, свадебные платья и изделия из бархата и шелка.