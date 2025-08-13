Где их родители? Почему любовницы Тимати выглядят, как сироты и причем тут Симона

Чуть больше чем через неделю после родов Тимати и Валентина Иванова объявили о рождении дочери. Девочку назвали Эммой.
Оба возлюбленных одновременно поделились первыми снимками с малышкой. Мать рэпера, Симона Юнусова, также опубликовала кадры из роддома, отметив, что именно она перерезала пуповину.
Интересно, что внимательные интернет-пользователи нашли в Сетях аналогичный снимок Симоны, перерезающей пуповину Ратмиру — сыну бывшей возлюбленной Тимати. А телеграм-канал "НеМалахов" уже начал шутить на эту тему.
"Такое ощущение, что сожительницы Тимати — сиротки без роду и племени. Почему рядом с ними чужая тетя? Где их мамы?" — задается вопросом этот ресурс.
Как это ни прискорбно, но "НеМалахов" оказался недалек от истины.
О детстве и маме Валентины практически нет информации в Интернете. Известно лишь, что она родилась в Сыктывкаре и с ранних лет проявляла интерес к творчеству. Помимо яркой внешности, Валентина также обладала талантом к живописи.
Бабушка Валентины Ивановой
Незадолго до родов Валентина Иванова написала трогательный пост в своем Telegram-канале, который хотя бы немного пролил бы свет на семейную историю. Модель опубликовала фотографии из семейного архива и поделилась теплыми воспоминаниями о близких.
“Мама, папа, бабушка, дедушка, брат и я. Я скучаю по ним и по тем временам, часто пересматриваю старые фотографии и очень хочу вернуться в детство. Хочется обнять их и поговорить с ними.
Жаль, что многих уже нет рядом. Мне кажется, с возрастом я все больше становлюсь похожей на отца. Очень хотела бы, чтобы он был сейчас рядом”, — отметила модель.
Валентина призналась, что потеря бабушки стала самым тяжелым испытанием в жизни. Она описывала пожилую женщину как заботливого и близкого человека. А еще делилась воспоминаниями о совместных вечерах, проведенных за просмотром зарубежных фильмов, и о том, как бабушка готовила ее любимые блинчики с творогом и сгущенкой.
Кроме того, женщина была искусной швеей, к которой записывались со всего города. Она бралась за самые сложные заказы, включая мужские пиджаки, пальто, мундиры, шубы, свадебные платья и изделия из бархата и шелка.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press
А еще рисовала эскизы для новогодних костюмов внучки, в том числе костюм Красной Шапочки и длинное изумрудное платье из бархата с кружевным воротником. Она всегда любила носить вещи, сшитые бабушкой, и мечтала в будущем вместе с ней создавать наряды, вызывающие восхищение.
Валентина вспоминала, как бабушка мечтала увидеть ее детей. И она искренне верила, что так и случится. По словам Валентины, бабушка сшила бы ей на выписку красивый наряд. К сожалению, жизнь женщины трагически оборвал рак.
Когда болезнь обнаружили, она была на последней стадии. И традиционное лечение не помогало. Черные кудри женщины исчезли, а глаза потеряли свой привычный блеск. До последнего дня бабушка улыбалась и говорила, что все будет хорошо, но Валя понимала, что прежней жизни уже не вернуть.
«Мне очень повезло с ней, она многому меня научила, любви, искренности, быть сильной, честной, всегда верить в свои мечты и идти к свой цели, несмотря ни на что.
Не обращать внимания на завистливых и злых людей. Фокус на себе и пошла. Все-таки, любовь бабушки, это что-то особенное, настолько осознанное, чистое и мудрое», — отмечала Валентина.
Родители Анастасии Решетовой
Драматическая история связана с матерью бывшей возлюбленной Тимати — Анастасией Решетовой.
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Global Look Press
Мать Анастасии, Ольга Решетова, родила дочь в 16 лет, будучи еще школьницей. Сейчас Ольге 46 лет, и она прекрасно выглядит и без вмешательства пластических хирургов.
При этом Анастасия отмечала, что у нее нарушена связь с матерью, и та не проявляет особого желания к общению. Решетова также подчеркнула, что отношение женщины к ней не изменилось даже после того, как она стала успешной моделью.
А вот отношения с отцом Григорием Анатольевичем у Анастасии складываются иначе: модель сообщила, что он всегда рад встретиться с ней.
При этом отец воспитывал девочек в строгости. Он был полковником, имеет степень кандидата юридических и исторических наук и в настоящее время занимается юриспруденцией.
Алена Шишкова и ее мама
А вот у первой любимой женщины Тимати Алены Шишковой, наоборот, прекрасные отношения с мамой Натальей Леонидовной. Одно время СМИ писали о ее обеспокоенности личной жизнью дочери.
Алена Шишкова. Фото: Global Look Press
Тогда Наталья Леонидовна рассказывала, что Алена уже несколько лет одинока с момента расставания с Тимати. Признавалась, что старается не вмешиваться в отношения дочери, но это дается ей с трудом.
