Как живут дети Тимати от его женщин: Алиса мечтает покорить Голливуд, Ратмир получает в подарок часы и машины за десятки миллионов рублей

Радостное событие произошло в знаменитой звездной паре. Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова родила дочь. Однако молодые родители пока хранят это событие втайне, предпочитая насладиться общением с новорожденной в уединении. По информации Starhit , малышка появилась на свет несколько дней назад.

Дочь стала первым ребенком для Валентины Ивановой, но для Тимати это уже третий ребенок. Ранее у рэпера появились дочь Алиса и сын Ратмир от отношений с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.

Интересно, как они воспримут появление сестрички? Учитывая, что и Алиса, и Ратмир с самого рождения окружены всеобщим вниманием.

Алиса и ее увлечения

Алиса родилась в 2014 году в Санто-Доминго, Доминикане. После рождения девочки Тимур и Алена Шишкова разошлись, но сохранили цивилизованные отношения.

Тимати активно участвует в жизни дочери, беря ее с собой в поездки и на светские мероприятия. Алиса разделяет увлечения отца, включая любовь к экстриму, серфингу и скорости.

С ранних лет девочку активно развивали: она начала заниматься плаванием с младенчества, чему способствовал сам Тимати. Позже она освоила серфинг. И, по словам музыканта, он лично тренировал дочь ежедневно. К пяти годам Алиса уверенно стояла на доске и ловила волны без страховки.

В воспитании Алисы значительную роль играет и ее бабушка Симона Юнусова. Она активно участвует в жизни внучки и регулярно публикует в социальных сетях информацию о ее достижениях.