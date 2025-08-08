Как живут дети Тимати от его женщин: Алиса мечтает покорить Голливуд, Ратмир получает в подарок часы и машины за десятки миллионов рублей

Радостное событие произошло в знаменитой звездной паре. Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова родила дочь. Однако молодые родители пока хранят это событие втайне, предпочитая насладиться общением с новорожденной в уединении. По информации
Дочь стала первым ребенком для Валентины Ивановой, но для Тимати это уже третий ребенок. Ранее у рэпера появились дочь Алиса и сын Ратмир от отношений с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.
Интересно, как они воспримут появление сестрички? Учитывая, что и Алиса, и Ратмир с самого рождения окружены всеобщим вниманием.
Алиса и ее увлечения
Алиса родилась в 2014 году в Санто-Доминго, Доминикане. После рождения девочки Тимур и Алена Шишкова разошлись, но сохранили цивилизованные отношения.
Тимати активно участвует в жизни дочери, беря ее с собой в поездки и на светские мероприятия. Алиса разделяет увлечения отца, включая любовь к экстриму, серфингу и скорости.
С ранних лет девочку активно развивали: она начала заниматься плаванием с младенчества, чему способствовал сам Тимати. Позже она освоила серфинг. И, по словам музыканта, он лично тренировал дочь ежедневно. К пяти годам Алиса уверенно стояла на доске и ловила волны без страховки.
В воспитании Алисы значительную роль играет и ее бабушка Симона Юнусова. Она активно участвует в жизни внучки и регулярно публикует в социальных сетях информацию о ее достижениях.
Симона Юнусова и Алиса. Фото: предоставлено пресс-службой сериала "Три сестры"
Девочка обладает разнообразными талантами. Помимо увлечения морем и спортом, она серьезно занимается балетом. Ее выступления пользуются большой популярностью, собирая полные залы и вызывая овации зрителей. На сцене Алиса демонстрирует уверенность и артистизм.
Ее заветная мечта — стать актрисой. В одном из интервью Алиса делилась: “Когда вырасту, обязательно перееду в Америку и стану актрисой. Хочу пожить там хотя бы пять лет”.
Кроме того, она выразила желание выполнять все трюковые сцены самостоятельно, отметив, что было бы здорово попробовать себя в роли каскадера.
Ратмир и его подарки
А вот четырехлетний Ратмир, которому пять лет исполнится 16 октября, пока не может похвастать собственными увлечениями. Но зато Тимати может похвастаться подарками, которыми он задаривал сына от Анастасии Решетовой.
Так, два года назад Тимати опубликовал в сторис фотографию своего сына, примеряющего наручные часы, подписав ее: "На вырост".
На сайте бренда указано, что модель выпущена ограниченной серией из 50 экземпляров в честь десятилетия сотрудничества основателя марки и теннисиста Рафаэля Надаля.
Тимати с Ратмиром и Алисой. Фото: соцсети Тимати
А когда Ратмиру исполнилось два года, рэпер подарил ему суперкар стоимостью 30 миллионов рублей. На вопрос, зачем малышу такой автомобиль, музыкант ответил: "А почему бы и нет".
В сентябре прошлого года Анастасия Решетова опубликовала в социальных сетях фотографию с сыном на фоне черного внедорожника Rolls-Royce, подписав ее: "Босс кайфует от подарка! Теперь уже есть своя настоящая машина".
Как писали СМИ, отец не позволяет маленькому сыну летать бизнес-классом на обычных рейсах. Если же Анастасия хочет отдохнуть с Ратмиром на Мальдивах или в Дубае, рэпер оплачивает ей бизнес-джет. При этом его дочь Алиса и мама Симона Юнусова пользуются обычными регулярными рейсами.
