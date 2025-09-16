Психолог Василькова заявила, что Пугачева хочет вернуться домой: "Соединяется со своей страной, говоря о ней" — выводы после интервью
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Психолог Василькова считает, что интервью Пугачевой говорит о ее желании вернуться в Россию
Психолог Татьяна Василькова после большого интервью Аллы Пугачевой пришла к однозначному выводу. Примадонна горит желанием жить в России. Почему у специалиста сложилось такое мнение?
Пугачева хочет вернуться в Россию?
Психолог Татьяна Василькова детально изучила интервью Аллы Пугачевой на YouTube-канале иноагента Екатерины Гордеевой*. Главный вывод, к которому пришла эксперт, звучит так: Алла Борисовна мечтает вернуться в Россию, она тоскует по стране и своему дому.
"Когда человеку не нужна родина, он не будет посвящать разговорам о ней три дня", — цитирует MK.RU Татьяну Василькову.
Именно столько дней записывалось интервью с Аллой Пугачевой. В нем Примадонна говорила о многих вещах. Но все касалось ее жизни в России.
"Даже не живя здесь, она эмоционально соединяется со своей страной, говоря о ней", — отметила Василькова.
Пугачева во время интервью дала оценку знаменитостям. Она заявила, что думает о SHAMAN'e, которого сама когда-то чуть ли не короновала в одном из музыкальных проектов. Интервью вызвало неоднозначную реакцию у общественности.