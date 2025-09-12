Данко заступился за SHAMAN'a после слов Пугачевой: "Чем вы лучше?"

Певец Данко в беседе с Teleprogramma.org озвучил свое отношение к певцу SHAMAN'у. Он сделал это на фоне высказываний о вокалисте Аллы Пугачевой. Что думает Данко о Ярославе Дронове?

Что Данко думает о тех, кто критикует SHAMAN'a

Данко в разговоре с Teleprogramma.org дал понять, что критика Аллы Пугачевой в адрес SHAMAN'a несправедлива. В целом он считает завистниками тех, кто набрасывается на этого талантливого вокалиста. А завидуют SHAMAN'у, по словам Данко, пожилые певцы.

"Артисты ему завидуют со страшной силой. У него все есть, молодой, красивый, с мощным голосом. Завидует ему кто? Геронтократы, артисты, которым по 99 лет. Просто смешно. Он такой же артист, как и вы. Чем вы лучше? Среди этой толпы нет ни одного достойного человека даже приблизительно к SHAMAN'у. Все безголосые, непонятно кто. Он не уехал, остался. Он на своей волне", — сказал Данко в беседе с Teleprogramma.org.

Данко отчитал вместе Аллой Пугачевой и других уехавших звезд. Он недоумевает, почему они позволяют себе критиковать тех, кто остался в России. На каком основании?

"Стало модно уехать и поплакаться: мы такие прекрасные и хорошие. Страна сейчас переживает сложные времена. А люди здесь. SHAMAN'a не надо трогать. Он нормальный парень! Уехали, все, дверь закрыли — пока", — добавил Данко.

Что сказала Пугачева о SHAMAN'e

Алла Пугачева высказалась о SHAMAN'е в интервью журналистке, иноагенту Екатерине Гордеевой*. Она назвала его очень талантливым парнем. Но разочаровалась в нем из-за его прагматизма.

Пугачева заявила, что в SHAMAN'e нет любви. В своем интервью Алла Борисовна заявила и об обиде на Игоря Николаева. И призналась, что никогда не любила отца Филиппа Киркорова, Бедроса.

* Включена в реестр иностранных агентов.