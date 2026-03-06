"Просто надоело": Агата Муцениеце объяснила, почему стала Дрангой

Актриса Агата Муцениеце раскрыла правду о том, почему взяла фамилию нового мужа. Звезда театра и кино призналась, что сделала это не по тому, что стала женой Петра Дранги. Что же заставило ее сменить свою раскрученную фамилию на новую?

Почему Муцениеце стала Дрангой

Никто не думал, что после замужества Агата Муцениеце возьмет фамилию супруга. Все-таки она стала известной под своей девичьей фамилией. Смысл ее было менять, если она абсолютно для всех была и остается Агатой Муцениеце. Агата призналась, что решилась на смену фамилии, потому что так удобнее.

"Мне просто надоело, что всем так сложно выговорить Муцениеце, а Агата Дранга звучит так хорошо, так красиво, так здорово, что мне показалось — это классный новый шаг", — поделилась Агата Муцениеце.

Когда Муцениеце стала женой Дранги

Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу в августе 2025 года. Муцениеце фактически вышла замуж в годовщину свадьбы своего бывшего мужа Павла Прилучного и его второй супруги, актрисы Зепюр Брутян. Были мнения, что она сделала это для того, чтобы досадить Павлу.

Замуж Агата выходила глубоко беременной. Уже в самом начале декабря она подарила Петру Дранге дочь. Агата стала мамой в третий раз. Для Петра Дранги же это первый опыт отцовства.

Свою дочь пара скрывает от поклонников. Они пока не раскрыли имя дочери и ничего не рассказывают о малышке на публике. Остается надеяться, что с крошкой все хорошо. И она растет здоровым ребенком.

По материалам Super

А вы Агату называете Дрангой или она для вас Муцениеце? Ответьте в комментариях.