Кто "придумал", что Муцениеце беременна от Керимова — и причем тут Брутян

В Сети до сих пор пытаются столкнуть лбами двух жен Павла Прилучного — его экс-супругу Агату Муцениеце и нынешнюю возлюбленную Зепюр Брутян. Последняя, вероятно, даже не догадывается о том, какие слова ей приписывают разные блогеры.

Скандал с беременностью Муцениеце

Так, экс-телеведущий и "звездный сплетник" Антон Суворкин* (признан иноагентом в РФ) в свое время распустил слух, что Муцениеце якобы ждет ребенка от Сулеймана Керимова. От того самого бизнесмена, который когда-то считался фаворитом бывшей примы-балерины Большого театра Анастасии Волочковой.

Теперь же этот блогер-иноагент заявляет, что эти домыслы под видом "анонимного источника" ему писала сама Брутян. Зачем? Неизвестно. Да и пользователи Сети уверены, что Зепюр едва ли стала бы участвовать в подобных играх.

Что Брутян говорила о свадьбе Муцениеце

Агата в свое время выбрала ту же дату для бракосочетания с аккордеонистом Петром Дрангой, что и Зепюр с Прилучным. Такое совпадение Брутян назвала чистой случайностью. Она уверена, что Муцениеце не стала бы "занимать" эту дату специально. Так что теперь обе пары будут праздновать годовщину своих свадеб в один и тот же месяц.

Также Зепюр поздравила Муцениеце со свадьбой, пожелав счастья молодым. Не так давно стало известно, что Агата родила дочку от Петра Дранги. Актрису уже выписали домой с малышкой. Имя малютки Муцениеце пока держит в секрете.

* Включен в реестр иностранных агентов.