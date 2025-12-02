Агата Муцениеце в третий раз стала мамой

Актриса Агата Муцениеце вновь стала мамой. Своему второму мужу, музыканту Петре Дранге, Агата подарила дочку. Но когда же случилось это прекрасное событие?

Агата Муцениеце родила

Агата Муцениеце родила третьего ребенка. Это прекрасное событие случилось в первый день зимы. Дочка Агаты и ее мужа Петра Дранги появилась на свет в клинике Лапино.

Правда, сама Агата сообщать о пополнении в семье пока не торопится. В своих соцсетях актриса продолжает размещать фото с беременным животом. Вероятно, она ждет более подходящего момента для оглашения новости о чудесном событии.

Когда Агата сообщила о беременности

Агата Муцениеце рассказала поклонникам, что ждет третьего ребенка, летом этого года. В тот момент скрывать беременность уже не представлялось возможным. Все ее приметы были налицо.

В конце августа Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу. На торжестве невеста предстала с подросшим животом. Недавно Агата рассказала, что выбрала роддом и призналась, что нервничает перед родами, хотя они не первые в ее жизни.

Как Агата переносила беременность

Третью беременность Агата Муцениеце перенесла довольно легко. Она вела активную жизнь, до последнего выходила на сцену и снималась в кино. Незадолго до родов Агата отметилась в Большом театре.

Она пришла, чтобы поддержать мужа. Петр Дранга в тот вечер выступал с симфоническим оркестром DYP. Для музыканта новорожденная малышка стала первенцем. У Агаты есть двое старших детей, сын и дочка, от предыдущего брака с Павлом Прилучным.

По материалам телеграм-канала Super

Вы рады за Агату Муцениеце и Петра Дрангу, ставших родителями? Ответьте в комментариях.