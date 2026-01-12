Прилучный не приехал: как Муцениеце отметила 13-летие сына Тимофея – огромный торт и аниматоры

Тринадцать лет — важная дата. Сын актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Тимофей, отпраздновал свой день рождения. Мама мальчика организовала для него и его друзей веселый праздник в центре развлечений, подробностями которого поделилась в своем блоге.

Вечеринка с космическим тортом и друзьями

Торжество проходило в стиле сериала "Очень странные дела". Центральным событием вечера стал огромный двухъярусный торт. Десерт украсила фигурка пришельца, что задало игривое настроение всему празднику.

Под радостные возгласы и аплодисменты приглашенных гостей торт торжественно внесли в зал. С детьми играли аниматоры в ростовых костюмах.

Поклонники в комментариях горячо поздравляли Тимофея и Агату. Многие отметили, как сильно изменилась ситуация. Еще не так давно подросток жил с отцом и не хотел возвращаться к матери. Теперь же он счастливо живет вместе с Агатой и своей сестрой Мией, что не может не радовать их сердца.

Прилучный выбрал отдых с новой семьей

Однако на торжестве не было самого Павла Прилучного. Накануне дня рождения сына актер вместе со своей супругой, Зепюр Брутян, отправился в отпуск. Новая жена Прилучного разместила в соцсетях загадочный снимок из салона самолета с подписью: "Увезла мужа в путешествие. Как думаете, куда?".

Их роман начался на съемках картины "В клетке", в то время когда Павел еще состоял в браке с Муцениеце. Однако серьезные чувства между актерами вспыхнули уже после его развода, весной 2022 года.

Сам Прилучный рассказывал, что сделал предложение Зепюр уже на четвертый день после начала их отношений.

Новая жизнь Прилучного: семья вместо карьеры

После свадьбы Зепюр практически оставила актерскую профессию, особенно с рождением сына Микаэля в апреле 2023 года. Сейчас она изредка играет в театре, но главной своей миссией считает заботу о муже и ребенке.

Она часто сопровождает Павла на съемках, особенно в Сочи, и вместе они много путешествуют, отдавая предпочтение Дубаю и Мальдивам.

Закулисье старого скандала: война после развода

Напомним, брак Прилучного и Муцениеце распался в 2020 году, и расставание было далеко не мирным. Агата публично обвинила бывшего мужа в проблемах с алкоголем и рукоприкладстве. После этого экс-супруги долго и тяжело судились из-за алиментов и права воспитывать Мию и Тимофея.

Впрочем, теперь эти конфликты остались в прошлом. У Агаты Муцениеце новая жизнь: она вышла замуж за музыканта Петра Дрангу и недавно стала мамой его дочери.