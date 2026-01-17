Проскурякова обратилась к Николаеву в особенный день: "Желаю тебе только здоровья"

Актриса и певица Юлия Проскурякова в телеграм-канале опубликовала пост с признанием мужу, известному композитору и поэту-песеннику Игорю Николаеву. В своей публикации она превознесла супруга до небес. В честь чего Проскурякова спела оду Николаеву?

Признание Проскуряковой о Николаеве

17 января поэт-песенник и композитор Игорь Николаев отмечает день рождения. Ему исполнилось 66 лет. В этот день со словами любви и признательности к нему публично обратилась молодая жена Юлия Проскурякова.

"Мой любимый человек, мой настоящий мужчина, лучший из лучших! С Днем рождения, Игорь! Ты такой уникальный, добрый, гениальный, ответственный, надежный и очень трогательный. Таких больше нет. Для меня точно. Я желаю тебе только здоровья! Все остальное уже есть! Люблю! Мы все тебя любим!" — написала Юлия Проскурякова в личном блоге.

Сколько лет вместе Проскурякова и Николаев

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова встретились в 2006 году, а заключили брак в 2010‑м. По воспоминаниям Проскуряковой, именно она взяла на себя инициативу в развитии отношений и первой открыла свои чувства прославленному музыканту. Он, пережив два развода, долго не отваживался вступить в новый брак.

Однако в конечном счете этот, третий по счету, союз оказался самым прочным в его жизни. Супруги уже почти два десятка лет идут по жизни рука об руку. У Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева растет дочь Вероника — она родилась в октябре 2015 года. Свою долгожданную беременность Проскурякова считает 'божьим провидением'.

Несмотря на то, что Николаев и Проскурякова уже много лет вместе, некоторые считают Юлию препятствием на пути к воссоединению Николаева и Наташи Королевой. Не так давно Проскурякова рассказывала, что в Сети ей часто пишут о том, чтобы она бросила мужа.

