Почему Проскурякова отдала дочь в обычную школу в Москве: "Не хочу делать из нее девочку из обеспеченной семьи"

Юлия Проскурякова в интервью Наталье Подольской в шоу "Ваша Наташа" рассказала о том, почему ее дочка Вероника учится в обычной школе. К примеру, дети Аллы Пугачевой — двойняшки Гарри и Лиза — ходили в элитную гимназию в Подмосковье, рядом с деревней Грязь. Сейчас они учатся за границей. Примадонна не поддерживает связь с именитым композитором. Она не считает Игоря Николаева своим другом.

Дочка Николаева учится в обычной школе

Юлия заверила, что было важно отдать дочку в обычную школу. И она уверена, что приняла верное решение. Проскурякова хочет, чтобы Вероника дружила с разными детьми, а не только с теми, у кого богатые родители.

"Это было мое принципиальное решение. Может, меня кто-то осудит. Я сейчас ни на что не намекаю. Но мне было хотелось, чтобы Вероника видела разных людей. И дружила с детьми разными. Не только с теми, у кого есть знаменитый папа, какие-то там праздники, за которые тратятся огромные деньги... Чтобы это были разные праздники и разные детки. Чтобы это была ярмарка, на которое дети сами делают поделки за 500 рублей. Чтобы у нас была детская площадка, где все знакомятся", — отметила жена Николаева.

Проскурякова о будущем дочки

Юлия призналась, что она не знает, какое будущее ждет ее дочь. И смогут ли они с Игорем обеспечить ей такую же комфортную жизнь. Поэтому Проскуряковой было важно показать Веронике, что мир бывает разным.

"Мы же не знаем, какая ее жизнь ждет. Сможем ли мы ей хворосточек подстелить. Пусть она выйдет в жизнь и поймет, что работать работу — это сложно. И что нужно вовремя приходить на работу. И что есть другая зарплата. Другие люди. И их надо уважать. Я хочу, чтобы она жила в максимальных реалиях. Я не хочу делать из нее девочку из обеспеченной семьи, которая стала мажоркой", — уточнила Проскурякова.

