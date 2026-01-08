Юлия Проскурякова сделала признание: "Мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей"

Актриса и певица Юлия Проскурякова призналась, что на нее нападают фанаты Игоря Николаева и Наташи Королевой. Ее удивляет, что многие все еще мечтают о воссоединении Дельфина и Русалки. Юлия понимает, что у людей ностальгия, но недоумевает, при чем же здесь она.

Что требуют фанаты Королевой от Проскуряковой

Юлия Проскурякова рассказала, что ее продолжают считать разлучницей, которая стоит на пути к воссоединению Николаева и Королевой. Именно новая жена мешает счастью бывших супругов. Некоторым кажется, что если бы не она, союз Дельфина и Русалки был бы возможен.

"Пишут, что мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей. Это немножко удивляет", — с иронией сказала Юлия Проскурякова.

Сейчас Юлия уже выработала иммунитет против недоброжелателей. Их комментарии ее даже веселят. И она с юмором реагирует на них.

"Я иногда как-то отшучиваюсь, в соцсетях пишу: "А что делать с ребенком? Куда нам его деть?" — смеется Проскурякова.

Она подчеркивает, что конфликтов с Наташей Королевой у них нет. В отношения певицы и композитора Юлия не вмешивалась, потому что в то время они с Игорем просто не были знакомы. Юлия уже не раз говорила, что не отбивала мужа у Наташи Королевой.

"Когда я появилась в жизни Игоря, Сергей (Глушко) с Наташей уже были женаты. Их сыну, по-моему, уже лет шесть или семь было", — напомнила Проскурякова.

Где можно ностальгировать?

43-летняя избранница 65-летнего Игоря Николаева признается, что не понимает, почему основная часть негатива летит именно в ее сторону, а не к мужу или его бывшей жене. Юлия Проскурякова указала фанатам место, где они могут ностальгировать о паре Игоря и Наташи.

"Особенно чувствительные люди, у которых это время связано молодостью, они почему-то приходят на мою страницу в соцсетях. Но я то ведь здесь ни при чем! Можно прийти на страницу Игоря или Наташи и это написать. Там, пожалуйста, ностальгируйте", — призвала Юлия Проскурякова.

Сколько лет вместе Проскурякова и Николаев

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова познакомились в 2006-м году, а поженились в 2010-м. По словам Проскуряковой, именно она проявила инициативу в отношениях, первой призналась в любви знаменитому музыканту. Тот после двух разводов не решался создать новый союз.

Но в итоге именно он стал самым крепким в его жизни. Пара уже почти двадцать лет вместе. У Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева подрастает дочка Вероника. Она появилась на свет в октябре 2015 года. Свою долгожданную беременность Проскурякова считает 'божьим провидением'.

По материалам интервью Лауре Джугелии на канале FAMETIME

А вы как считаете, почему фанаты винят во всех грехах Юлию Проскурякову? Ответьте в комментариях.