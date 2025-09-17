Проскурякова о том, почему Николаев боялся стать отцом: "Старый — молодой, вот эта тема была у него"

Юлия Проскурякова дала интервью Наталье Подольской в шоу "Ваша Наташа". Она рассказала о том, что Игорь Николаев боялся стать отцом во второй раз. Его дочка Юлия родилась, когда композитор был еще молодым. Появление дочки Вероники стало для него волнительным событием. Он сильно переживал по этому поводу.

Почему Николаев боялся стать отцом

Жена музыканта дала понять, что Игорь слишком серьезно подошел к этому вопросу. Ему казалось, что он не справится с такой ответственность. Также он думал о том, как будет воспринимать его дочка. Ведь он был в возрасте.

"Он боялся, как ребенок будет расти. Справится ли он, каким он будет папой. Старый — молодой, вот эта тема была у него. Я говорю Игорю: "Слушай, ты просто для нее папа. Вообще не важно, какой у тебя возраст для наших детей. Мы родителями". Им ничего другое не важно. Они нас любят, потому что мы у них есть", — заверяла мужа Проскурякова.

Как Николаев отнесся к рождению дочки

Появление ребенка в семье, как считает Юлия, только сплотило их брак. Они стали еще ближе друг к другу. Николаев до сих пор благодарит жену за то, что она позволила ему испытать такое счастье, снова стать отцом.

"Ну а когда Ника родилась, он, конечно, меня благодарил. И теперь все время говорит: "Спасибо тебе за дочь". Токсикоза у меня, кстати, не было. Беременность прошла легко. Правда, на последних месяцах беременности я стала отекать. И с моим 35 размером ноги у меня стала стопа 39,5. Настолько я отекала. Я набрала 20 кг веса. Я была похожа на такую бомбочку. У меня был нос, похожий на нос свинюшки. Я была похожа на большую свинюшку с огромным животом и отекшими ногами", — отметила Проскурякова.

Почему Проскурякова рожала в Юрмале

Певице пришлось скрываться от папарацци. Поэтому она уехала из Москвы, решив переждать пик интереса к ее персоне в Юрмале. Тем более что до родов еще было время. Она никак не ожидала, что дочка решит появиться на свет раньше положенного срока.

"Роды меня застали в Юрмале, а я хотела рожать в Москве. Было очень нервное время, журналисты меня везде пытались сфотографировать беременной. Я не хотела. Мы уже не скрывали, но поначалу дули на воду. На шестом месяце я только показалась беременной. Даже нос уже начал расползаться по лицу. Было уже не скрыть. Но не хотелось, чтобы меня обсуждали. И я уехала в Юрмалу на время. Поехала на поезде. На сроке 8 месяцев это было. И роды меня застали раньше. Вероника решила родиться. Я проспала даже то, что у меня отошли воды. Со мной была мама. И мы поехали в роддом. У меня было кесарево сечение. Но я хотела родить сама", — делится Юлия.

Ранее мы писали, что Николаев проверял чувства Проскуряковой к нему. Для этого он даже предлагал ей расстаться. Кроме того, стало известно, что Алла Пугачева больше не поддерживает общение с композитором. Она разочаровалась в нем как в лучшем друге.