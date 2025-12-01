На что пошла Лариса Долина на фоне скандала с квартирой

Певица Лариса Долина решилась на отчаянный шаг на фоне неутихающего скандала. В соцсети набирает обороты флешмоб против Ларисы Долиной. Чем ответила звезда на выпады в свой адрес?

Решение Ларисы Долиной

Ларису Долину вовсю хейтят и критикуют в соцсетях. Люди отказываются ходить на концерты певицы и сдают уже купленные билеты. Что же этому противопоставила знаменитость?

Лариса Долина, как сообщает MK.RU , запретила пользователям комментировать свои посты. Она закрыла возможность оставлять любые реакции к ее публикациям в соцсети. Вероятно, певица считает, что это поможет снизить накал страстей.

Что случилось с Ларисой Долиной?

Почему же так бушует общественность? Лариса Долина некоторое время назад продала свою шикарную квартиру в Хамовниках некой Полине Лурье за 112 млн рублей. А потом звезда обратилась в суд с заявлением о том, что реализовала недвижимость, поскольку у нее требовали деньги аферисты.

Суд аннулировал договор купли-продажи. Ларисе Долиной вернули и квартиру, и деньги. А покупательница осталась ни с чем. Ситуация спровоцировала жуткий скандал.

О ненависти к Долиной первой заявила ее коллега, певица Слава. Она пожаловалась, что из-за Ларисы Александровны не может продать две квартиры. Люди просто не верят ей.

К троллингу Долиной присоединились Ксения Собчак и Константин Богомолов. Они высмеяли Долину, заявив, что отдохнули в Китае 'под давлением мошенников' и потребовали вернуть им деньги за поездку.

Простые граждане искренне не понимают поведения Ларисы Долиной. Все ждут, что та вернет деньги покупательнице, которая вообще ни в чем не виновата.

А вы как думаете, скандал, спровоцированный Долиной, скоро утихнет? Ответьте в комментариях.