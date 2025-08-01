Последние новости о Дмитрии Диброве: был подавлен из-за развода

В окружении телеведущего Дмитрия Диброва рассказали о его самочувствии. 65-летний шоумен находится в Испании накануне предстоящего развода с женой Полиной. Каково его состояние сейчас?

Друзья Диброва поведали, что он понемногу приходит в себя. Ранее его состояние было подавленным. Но сейчас шоумен взял себя в руки. И даже находит в себе силы иронизировать по поводу сложившейся ситуации.

"Он взял себя в руки и смеется над всем этим абсурдом. Он очень иронично реагирует на все повороты этого амурного сюжета", — цитирует kp.ru источник из окружения Дмитрия Диброва.

Уже известно, что в бракоразводном процессе интересы телеведущего будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. В беседе с Teleprogramma.org он отметил, что в курсе всего происходящего.

О разводе Полины и Дмитрия Дибровых говорили уже давно. На днях было получено подтверждение. Знакомый семьи дал понять, что слухи не преувеличены.

Происходящее называют водевилем. Ведь Полина Диброва закрутила роман с соседом и другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Она была близка с его женой и даже крестила одного из шести детей пары.

Елена Товстик сейчас находится в Италии. На нервах она сообщила в личном блоге, что скончалась. Позже стало понятно, что это блеф брошенной женщины. Товстик после развода намерен забрать детей себе. Поскольку супруга не занималась ими.

А вот певица Наталья Штурм довольно скептически относится к тому, что происходит вокруг двух богатых кланов. В беседе с Teleprogramma.org она заявила, что все это может оказаться бизнес-планом.