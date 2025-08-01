Полина Диброва выступила с важным заявлением о разводе

Полина Диброва впервые заговорила о разводе с мужем, известным телеведущим. 36-летняя Полина назвала важные сроки. Осталось подождать совсем немного. И мы получим комментарии из первых уст.

Полина Диброва обозначила день, когда от нее стоит ждать хоть каких-то подробностей о разводе. 36-летняя жена 65-летнего Дмитрия Диброва и мать его троих сыновей выступила с важным заявлением.

"Мы дадим все комментарии по этому поводу после 10 августа", — заявила Полина Диброва Woman.ru .

Получается, что есть некие договоренности между супругами. Они решили подержать паузу до определенной даты. Хотят принять какое-то важное решение и озвучить его? Можно только догадываться.

Ранее Полина говорила, что Дмитрий Дибров сейчас находится в гостях у друзей в Испании, а она — в Москве.

Развод Дибровых сопровождается громким скандалом. Установлена личность мужчины, с которым Полина якобы закрутила роман. Это бизнесмен Роман Товстик. Ему 50 лет, сейчас он находится в стадии развода с женой. Елена родила в браке с Товстиком шестерых детей.