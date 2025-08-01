Полина Диброва выступила с важным заявлением о разводе
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press
Полина Диброва отказалась говорить о разводе: «Комментарии по этому поводу после 10 августа»
Полина Диброва впервые заговорила о разводе с мужем, известным телеведущим. 36-летняя Полина назвала важные сроки. Осталось подождать совсем немного. И мы получим комментарии из первых уст.
Полина Диброва обозначила день, когда от нее стоит ждать хоть каких-то подробностей о разводе. 36-летняя жена 65-летнего Дмитрия Диброва и мать его троих сыновей выступила с важным заявлением.
"Мы дадим все комментарии по этому поводу после 10 августа", — заявила Полина Диброва Woman.ru.
Получается, что есть некие договоренности между супругами. Они решили подержать паузу до определенной даты. Хотят принять какое-то важное решение и озвучить его? Можно только догадываться.
Ранее Полина говорила, что Дмитрий Дибров сейчас находится в гостях у друзей в Испании, а она — в Москве.
Развод Дибровых сопровождается громким скандалом. Установлена личность мужчины, с которым Полина якобы закрутила роман. Это бизнесмен Роман Товстик. Ему 50 лет, сейчас он находится в стадии развода с женой. Елена родила в браке с Товстиком шестерых детей.
Роман Товстик и его жена Елена. Фото: соцсети Романа Товстика
Товстики и Дибровы живут по соседству. Они дружили семьями. И Полина Диброва даже является крестной мамой одного из детей Романа и Елены. В какой момент между кумом и кумой вспыхнула страсть, история умалчивает.
Для встреч с Полиной Роман снимал дом по соседству с особняком Дибровых. Дмитрий Дибров не так давно узнал о похождениях молодой жены. Телеведущий шокирован происходящим.