Вскрылась правда о жене предполагаемого любовника Дибровой: "Месяцами отсутствовала"

Стали известны новые подробности семейной жизни предполагаемого любовника Полины Дибровой, видного бизнесмена Романа Товстика. Мужчина намерен после развода забрать шестерых детей у жены. Желание отца вполне понятно и оправданно. Супруга не демонстрировала желания заниматься их воспитанием.

Об этом рассказали в окружении Товстиков. Елена постоянно путешествовала по Европе. Дети все это время находились под присмотром отца и нянь.

"Бывало, она месяцами отсутствовала, поэтому эмоциональная связь с отцом у них гораздо сильнее", — цитирует Starhit знакомых пары.

Роман Товстик сам отвозит детей в школу, посещает родительские собрания.

Сейчас Елена находится в Италии, а ее сыновья и дочери — дома, с папой.

"Его это нисколько не обременяет, Рома готов обеспечить им счастливую жизнь в достатке и спокойствии", — добавил инсайдер.

Накануне стало известно, что Роман Товстик подал заявление в суд не только на развод. Второй иск связан с определением места жительства детей. С супругой Еленой Товстик хотел развестись еще два с лишним года назад. Но Елена вдруг забеременела шестым ребенком. Развод пришлось отменить. Но теперь он все же состоится.

Причиной разрыва теперь стали отношения 50-летнего Товстика с 36-летней женой Диброва Полиной. Две семьи жили по соседству и дружили. А теперь выясняется, что особенно теплыми и тесными отношения были у Полины и Романа. Бизнесмен даже снимал дом неподалеку от особняка Дибровых. Там проходили его горячие встречи с Полиной.