О разводе Диброва дал первый комментарий адвокат Добровинский: "Я в курсе очень"

Адвокат Александр Добровинский в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org подтвердил, что занимается бракоразводным процессом Полины и Дмитрия Дибровых.
Он представляет интересы телеведущего.
"Я в курсе очень", — ответил Александр Добровинский на вопрос журналиста Teleprogramma.org о предстоящем разделе имущества Дибровыми.
Правда, адвокат тут же сделал оговорку. Без разрешения клиента он не вправе комментировать что-либо.
"Но без разрешения клиента не могу комментировать. Спрошу разрешения, говорить что-то или нет", — пообещал Добровинский посоветоваться с Дибровым.
Александр Добровинский ведет самые громкие звездные дела. Недавно он защищал интересы бизнесмена Яна Абрамова в бракоразводном процессе и разделе имущества с певицей Алсу.
О разводе Дибровых заговорили уже давно. Но только на днях в окружении звездной семьи подтвердили этот факт.
Появилась информация о том, что 36-летняя Полина Диброва закрутила роман с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Полина уточнила, что комментарии по поводу сложившейся ситуации даст только после 10 августа.
А певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org усомнилась в чистоте этой истории. Она полагает, что весь скандал вокруг измены Полины мужу — продуманный бизнес-план.
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