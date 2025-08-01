О разводе Диброва дал первый комментарий адвокат Добровинский: "Я в курсе очень"

Адвокат Александр Добровинский в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org подтвердил, что занимается бракоразводным процессом Полины и Дмитрия Дибровых.

Он представляет интересы телеведущего.

"Я в курсе очень", — ответил Александр Добровинский на вопрос журналиста Teleprogramma.org о предстоящем разделе имущества Дибровыми.

Правда, адвокат тут же сделал оговорку. Без разрешения клиента он не вправе комментировать что-либо.

"Но без разрешения клиента не могу комментировать. Спрошу разрешения, говорить что-то или нет", — пообещал Добровинский посоветоваться с Дибровым.

Александр Добровинский ведет самые громкие звездные дела. Недавно он защищал интересы бизнесмена Яна Абрамова в бракоразводном процессе и разделе имущества с певицей Алсу.

О разводе Дибровых заговорили уже давно. Но только на днях в окружении звездной семьи подтвердили этот факт.

Появилась информация о том, что 36-летняя Полина Диброва закрутила роман с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Полина уточнила, что комментарии по поводу сложившейся ситуации даст только после 10 августа.

А певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org усомнилась в чистоте этой истории. Она полагает, что весь скандал вокруг измены Полины мужу — продуманный бизнес-план.