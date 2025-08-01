Штурм не верит в развод Дибровых: "Не удивлюсь, если это окажется бизнес-планом"

О людях, заработавших миллиардные состояния, нельзя судить с обычной колокольни, считает Штурм. И адюльтер Полины Дибровой с состоятельным бизнесменом и соседом Романом Товстиком вполне может обернуться очень прибыльным для обеих сторон делом.

"О них нельзя судить вот так, как мы: полюбил — разлюбил. Человек, сумевший заработать состояние, триста раз подумает, взвесит. Поэтому для бизнесмена, каким его представляет пресса, это достаточно нерациональное действие. Быть всеми осуждаемым? Ради чего, спрашивается. Такая любовь сумасшедшая нагрянула? Ну, допустим. Буйство гормонов у 50-летнего мужчины? Допустим. Но у меня очень много вопросов. Я не удивлюсь, если это окажется бизнес-планом. Просто решили поднять интерес такой. Она — к своему клубу, он — к бизнесу. Такое бывает в шоу-бизнесе. Думаю, нас ждет что-то из разряда трэшака такого", — отметила Наталья Штурм.

О грядущем разводе Дмитрия Диброва и его молодой жены Полины заговорили несколько недель назад. И только на днях появилось подтверждение. В окружении звездной семьи рассказали о разладе.

Позже вскрылись детали измены Полины мужу с соседом, бизнесменом Романов Товстиком. Сейчас он находится в стадии развода с женой, родившей ему за 22 года брака шестерых детей. Роман намерен отобрать наследников у супруги после развода. Известно, что она ими не занималась и месяцами отсутствовала дома.

О том, что история не так проста, свидетельствуют и комментарии в личном блоге Елены Товстик. Женщина на днях заявила о собственной смерти. Под ее постом тут же образовался форум. Один из комментаторов призвал всех к спокойствию. Он уточнил, что это отрывок из будущей книги Елены Товстик.