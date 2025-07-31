Штурм — на фоне предполагаемой измены Дибровой мужу: "Это так по-рублевски!"

Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: Борис Кудрявов / 'КП'

Штурм — о Диброве: «Ему нравятся очень молодые девушки»

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org высказалась о предполагаемом адюльтере Полины Дибровой.

Телеведущего Дмитрия Диброва она назвала умнейшим человеком, интеллект которого может оценить только такая же женщина.

"Мы знакомы с Дмитрием Дибровым давно. Мужчина энциклопедических знаний, образованный, интеллигентный. И у него есть одна особенность — ему нравятся очень молодые девушки. Вот такое несоответствие: те женщины, которые могут оценить умного мужчину, им не нужны. Они выбирают поглупее да помоложе, что вполне рационально. Поверьте, то, что Полина ушла, по слухам, к другому — это незначительная погрешность в подобной истории", — рассказала Наталья Штурм.

Наталья Штурм. Фото: Global Look Press

Наталья Штурм уверена, что Дмитрий Дибров недолго будет один. И призывает перестать жалеть обманутого молодой женой пожилого мужа.

"А вот вторую пару... Тут очень много вопросов. Жену с шестью детьми я даже не обсуждаю — это за гранью добра и зла. Да еще и подруги. Эх, это так по-рублевски! Непонятен образ Романа. Что с ним случилось? Ушел вот прям в моменте, ведь свежий брак был? Ребенку годик и признания в любви жене еще месяц назад. Не иначе ростовский приворот. Ну а если серьезно, то всем надо хорошенько подумать. "Санта-Барбара" — это, конечно, интересно, но слишком много детей в этой истории станут грустными", — заключила Наталья Штурм.

О разводе Полины и Дмитрия Дибровых заговорили несколько недель назад. И на днях появились подтверждения того, что брак терпит крах. Стало известно, что Полина закрутила роман с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Он 25 июля подал на развод с женой, которая родила ему шестерых детей.

Товстики и Дибровы живут по соседству и прекрасно общались семьями. До недавних пор.

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