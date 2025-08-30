Полина Диброва: "Много вопросов, как я преподнесла наше расставание детям"

Полина Диброва в личном блоге сделала признание о сыновьях. Многих интересует, как ее сыновья переживают происходящее в семье. Что ответила Полина Диброва?

Как сыновья Дибровых реагируют на развод родителей?

Полина Диброва финальную неделю лета провела с сыновьями в Турции. В личном блоге она показывала, как прошли ее каникулы в компании троих наследников от телеведущего. Уже в понедельник вместе с Дмитрием Дибровым она отведет мальчишек в школу.

Дибровы берегут детей от негативной информации о семье. Судя по довольным лицам мальчишек, родители сумели сделать так, чтобы они не страдали от их разрыва. Что же такого они им сказали?

Ответить на этот вопрос Полина Диброва пока не решилась. В личном блоге она дала понять, что пока раздумывает на эту тему. Диброва заявила, что очень многих ее подписчиков волнует эта тема.