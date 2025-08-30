Полина Диброва: "Много вопросов, как я преподнесла наше расставание детям"

Полина Диброва в личном блоге сделала признание о сыновьях. Многих интересует, как ее сыновья переживают происходящее в семье. Что ответила Полина Диброва?
Как сыновья Дибровых реагируют на развод родителей?
Полина Диброва финальную неделю лета провела с сыновьями в Турции. В личном блоге она показывала, как прошли ее каникулы в компании троих наследников от телеведущего. Уже в понедельник вместе с Дмитрием Дибровым она отведет мальчишек в школу.
Дибровы берегут детей от негативной информации о семье. Судя по довольным лицам мальчишек, родители сумели сделать так, чтобы они не страдали от их разрыва. Что же такого они им сказали?
Ответить на этот вопрос Полина Диброва пока не решилась. В личном блоге она дала понять, что пока раздумывает на эту тему. Диброва заявила, что очень многих ее подписчиков волнует эта тема.
"Много вопросов, как я преподнесла наше расставание детям. Вам действительно интересно?" — спросила у подписчиков Полина.
Полина Диброва с сыновьями в Турции. Фото: соцсети Полины Дибровой
Дети Дибровых быстро повзрослели. Из-за развода?
Рассказывая о летних каникулах, Полина отметила, что ее сыновья за лето повзрослели. Неужели на них так сказалось происходящее в семье? Диброва уточнять этот момент не стала.
"Наши каникулы подошли к концу. Полная готовность к школе: книги прочитаны, заряд лета и солнца получен. Ребята выросли за это лето как никогда", — добавила она.
Что происходит в жизни Полины Дибровой?
Сейчас Полина Диброва готовится к разводу с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым. Совсем недавно она подтвердила это официально. А затем Полина сообщила, что съехала от Диброва и живет в арендованном доме.
Диброва раскрыла, что не обманывала мужа. Она сразу сообщила ему, что начала сближаться с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Тот уже тоже подал на развод с матерью своих шестерых детей.
Читайте также: