"Давайте запишем папе": сыновья Дмитрия и Полины Дибровых обратились к отцу на фоне развода

Жена Дмитрия Диброва Полина уехала в Ростов. Именно там сейчас находятся три ее сына от брака с телеведущим. Вместе с мальчишками Полина весело проводит время и передает приветы мужу.
Что сказали сыновья Дмитрию Диброву
В личном блоге Полина Диброва разместила видео. Оно запечатлело, как она с тремя сыновьями катается на яхте по Дону. В какой-то момент Полина навела камеру на мальчишек.
Она предложила Александру, Федору и Илье передать отцу привет. Дмитрий Дибров проводит время отдельно от своей семьи. В Ростов он с Полиной не поехал.
"Ну что, дети, давайте запишем папе привет", — обратилась Полина к сыновьям.
"Привет, папа!" — произносят в кадре по очереди Александр, Федя и Илья.
Полина Диброва с сыновьями на прогулке по Дону. Фото: соцсети Полины Дибровой
Развод Дибровых. Быть или не быть?
О проблемах в семье Дибровых общественности стало известно несколько недель назад. Сообщалось, что Полина якобы закрутила роман с соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Тот уже объявил, что намерен развестись с женой.
Дибровы пока таких заявлений не делали. Более того, Полина появилась в прямом эфире в соцсетях Дмитрия Диброва. Что пара хотела этим сказать, не ясно.
Не исключено, что Дибровы могли помириться. А шумиху с разводом устроили, чтобы повысить интерес к телеведущему. В последнее время о Дмитрии Диброве все как-то подзабыли.
Его рейтинги пошли вниз. Сейчас же, на фоне скандала с разводом, имя Диброва на первых строчках СМИ. Поговаривают, что теперь он может поднять гонорары за ведение мероприятий в два раза.
Справка
Дмитрий и Полина Дибровы поженились в 2009-м году. У пары три сына: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Полина моложе именитого мужа почти на тридцать лет.
