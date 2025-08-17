"Давайте запишем папе": сыновья Дмитрия и Полины Дибровых обратились к отцу на фоне развода

Жена Дмитрия Диброва Полина уехала в Ростов. Именно там сейчас находятся три ее сына от брака с телеведущим. Вместе с мальчишками Полина весело проводит время и передает приветы мужу.

Что сказали сыновья Дмитрию Диброву

В личном блоге Полина Диброва разместила видео. Оно запечатлело, как она с тремя сыновьями катается на яхте по Дону. В какой-то момент Полина навела камеру на мальчишек.

Она предложила Александру, Федору и Илье передать отцу привет. Дмитрий Дибров проводит время отдельно от своей семьи. В Ростов он с Полиной не поехал.