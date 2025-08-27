"Живу в арендованном доме": Диброва подтвердила, что съехала от 65-летнего мужа

Полина Диброва впервые заявила о том, что она живет отдельно от своего 65-летнего мужа. Однако дома супругов находятся рядом. В этом есть свой умысел.

Диброва поселилась в новом коттедже

Одна из подписчиц Дибровой спросила ее о том, в каких условиях та сейчас проживает: "Роман купил вам дом?" Речь идет о миллиардере Товстике, с которым Полине приписывали тайный роман. Совсем недавно жена телеведущего подтвердила свою связь с бизнесменом.

"Нет, я живу в арендованном в нашем же поселке доме. Хочу, чтобы дети могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время", — заверила Диброва.

Жена Диброва рассказала сыновьям о разводе

Исходя из слов Полины, она уже рассказала троим своим сыновьям, почему она теперь живет отдельно от их отца. В окружении Дибровой говорили, что отношения с Товстиком длились год. Сама жена телеведущего заверила, что сразу рассказала обо всем Дмитрию, когда только начала сближаться с Романом. И никакого обмана с ее стороны не было.

Супруга миллиардера Елена настаивает на обратном. В беседе с Андреем Малаховым она заявила, что Товстик ей во всем признался. Он якобы сказал матери своих шестерых детей, что Полина влюблена в него уже восемь лет. И что их чувства взаимны.