"Обмана не было": Полина Диброва сразу донесла мужу о "сближении" с Товстиком

Полина Диброва в своем Telegram-канале решила прокомментировать самые острые вопросы о своей личной жизни. Так она, можно сказать, подтвердила связь с миллиардером Романом Товстиком.

Дмитрий Дибров узнал о связи жены сразу

Полина привела вопрос одной из подписчиц: "Дима узнал об отношения, когда они начались?" Диброва дала понять, что ничего не скрывала от мужа. Хотя в окружении модели утверждали, что Товстик полгода уговаривал Полину сделать признание.

"Нет, он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может", — говорит Диброва.

Также Полина говорила о том, что уже многое годы не общается с Еленой Товстик. Они прервали все связи в 2017 году. Жена Диброва близка разве что со своим крестным сыном. Мальчику 12 лет и он общается с Полиной. В свое время она стала крестной мамой одного из шести детей Романа Товстика.

Суд Товстиков по иску о разводе

На суде представители миллиардера сообщили, что Товстик едва ли пойдет на воссоединение с Еленой. Так как он уже "живет с другой женщиной". Видимо, речь идет о Полине. Говорят, что для нее бизнесмен снял коттедж неподалеку от дома Дмитрия Диброва. Интересно и то, что иск о разводе Товстик подал втайне от жены. Та ранее якобы заявляла, что никогда не даст ему развода.