Елена Товстик дала интервью шоумену Андрею Малахову, пригласив его в свой дом. Однако вместо сломленной женщины телеведущий встретил эффектную брюнетку. Она заверила Малахова, что Роман Товстик вывез из их квартиры дорогой рояль и кофемашину. Все это он сделал, пока Елена была на отдыхе, куда миллиардер отправил ее по путевке.

Товстик скрывал роман с Дибровой

Елена дала понять, что Товстик поначалу скрывал свой роман с Полиной Дибровой. Изначально бизнесмен заявил жене, что устал от семьи и хочет пожить отдельно. Позже выяснилось, что миллиардер полетел на Алтай вместе с женой Дмитрия Диброва. Она устроила эту поездку для участниц своего женского рублевского клуба.

Товстик уточнила, что сделала Полину крестной мамой своего ребенка. Мальчику уже 12 лет. Именно он раскрыл матери глаза на действия отца. Однажды Елена даже поймала мужа с женой Диброва в аэропорту. Но Полина тогда не поздоровалась с ней. Вернувшись домой, Товстик потребовала объяснений от мужа. Тот начал отпираться.

"Он в итоге признался — у него роман с Полиной, она его любит уже восемь лет, что у них отношения уже давно", — рассказала в эфире программы 'Малахов' Елена Товстик.

Диброва поддерживала Елену после родов

Жена Романа Товстика заявила, что беспринципных людей ничем не остановить. Елена подметила, что в свое время супруга Диброва даже приходила к ней в палату: поддерживала после родов. Для многодетной матери с шестью детьми стало полной неожиданностью то, что муж увлекся ее же подругой.

Елена заверила, что они десять лет отмечали вместе дни рождения детей. Поступок жены шоумена Товстик считает предательством и серьезным ударом.

"Для меня все это стало огромным потрясением. Я бы подумала на кого угодно, только не на Полину. Никогда в жизни не поверила бы, что она может так предать меня, да и муж тоже. Пусть была бы другая… Но я приводила ее в дом, делилась, возила на курорты, отдавала всю себя. Близкие меня предали", — заметила Елена.

Товстик считает мужа хорошим отцом

Однако жена Романа Товстика все равно считает его хорошим отцом. Она уверена, что тот желает их детям только самого лучшего. Елена заверила, что просто перестала узнавать мужа из-за его духовных практик. Товстик надеется, что миллиардер передумает и вернется в семью. Ведь они прожили вместе больше двух десятков лет.

Сама Полина также подтвердила связь с Товстиком. Но она настаивает на том, что их отношения с миллиардером стали развиваться, когда тот подал на развод с Еленой. Также жена Диброва утверждает, что с 2017 года не общается с Товстик и не считает ее своей подругой.