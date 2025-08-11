Полина Диброва: "Чем дальше, тем интереснее" — сделала намек на фоне сообщений о разводе?

Жена Дмитрия Диброва — Полина — сделала новое заявление в личном блоге. На фоне появившихся новых деталей ее развода с именитым мужем Полина высказалась. Она явно намекает на то, что всех ждут еще более интересные разоблачения.

Что будет дальше

Полина Диброва в личном блоге разместила фотографии, сделанные на отдыхе. Его она проводила в Армении со своим женским клубом. На этот раз жена Дмитрия Диброва показала снимки в красных нарядах.

Подпись под фото она сделала вполне недвусмысленную. В нем читается месседж ко всем, кто за последнее время высказался о ситуации в ее семье. Полина Диброва дала понять, что находится в предвкушении: что же еще выдумают о ней, ее муже и Романе Товстике.

"Чем дальше, тем интереснее. Добралась до фото в красном. Неужели лето практически позади. Успели отдохнуть?" — поинтересовалась Полина.

Сама же она увезла сыновей из Москвы в Ростов. И это — накануне возвращения домой из Испании папы мальчиков, телеведущего Дмитрия Диброва. Ранее такие поездки они совершали исключительно всей семьей.

Высказались все

За минувшие несколько дней о скандале с разводом Дибровых начали высказываться люди, косвенно связанные с ситуацией. Так, заговорила первая жена Романа Товстика. Она заявила, что нынешняя супруга бизнесмена, Елена, увела его у нее.

Вновь подлила масла в огонь адвокат Катя Гордон. Она рассказала, что Лене было семнадцать лет, когда начался ее роман с Романом Товстиком. Так что вряд ли она уводила его.

В конце концов заговорил и Роман Товстик. Мужчина раскрыл свои истинные намерения. Он готов дать Елене миллиард на содержание.

Ранее же сообщалось, что в его планах отобрать всех несовершеннолетних детей. И требовать от жены алименты. Всего же Товстики за 22 года брака родили шестерых наследников.

С чего все началось

Слухи о том, что Дибровы разводятся, появились несколько недель назад. Спровоцировала их сама Полина Диброва. В личном блоге она размещала посты с намеками на перемены в жизни.

Позже стало известно о предполагаемом любовнике 36-летней Полины. Им оказался 50-летний женатый сосед Дибровых, успешный бизнесмен Роман Товстик. Мужчина уже объявил о разводе с супругой.

Сейчас все ждут заявлений от Дибровых. Ранее Полина обещала, что официальная информация от нее и Дмитрия будет после 10 августа. Адвокаты супругов уже приступили к бракоразводному процессу.