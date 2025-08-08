"Его Лена взяла в разработку": первая жена любовника Дибровой рассказала, как нынешняя увела у нее мужа

Бывшая жена Романа Товстика прервала молчание. Юлия Гольдорт рассказала неприглядную правду про экс-супруга и его нынешнюю жену Елену. По ее словам, их настигла карма.
Уводила Романа
Юлия Гольдорт рассказала, что Елена разрушила ее брак с Романом Товстиком. Вместе они прожили десять лет. Вдвоем начинали строить бизнес.
Но потом на горизонте появилась Елена. Более молодая и красивая. Юлия говорит о ней, как о хищнице.
"С Ромой мы прожили 10 лет вместе, поднимались вместе (мы одного возраста), потом его Лена взяла в разработку как перспективного бизнесмена", — цитирует Юлию kp.ru.
Гольдорт заверила, что Елена не такая бедная овечка, какой пытается прикидываться. У них с Романом заключен брачный контракт. И по нему она получит приличную сумму после развода.
Первая жена Романа Товстика Юлия Гольдорт. Фото: соцсети Юлии Гольдорт
Настигла карма
Все, что сегодня происходит в семье Товстиков, Юлия назвала кармой. Сама же она рада, что сумела избежать участи Елены. Детей от Романа она не родила. Второй ее брак сложился счастливо.
"Основной посыл моего месседжа, что карма прилетела всем четверым! Роман — не божий одуванчик, любитель женщин, но и Лена под стать ему, а не бедная овечка", — раскрыла правду Юлия Гольдорт.
Роман Товстик пытался развестись с Еленой два года назад. Но та решилась родить шестого ребенка. Тактика не сработала. Многодетный отец закрутил роман с Полиной Дибровой. Разводу быть.
Плохая мать
Юлия Гольдорт высказалась в поддержку мнения о Елене, как о плохой матери. Ранее сообщалось, что она не занимается детьми и подолгу отсутствует дома. Юлия дала понять, что эти слова не лишены основания.
"Дети (старшие) терпеть ее не могут, потому что она, кроме родов, никогда ими не занималась", — рассказала Гольдорт.
Роман Товстик намерен после развода детей оставить у себя. А с жены еще и взыскать алименты. За это мужчину подвергли осуждению.
Адвокаты работают
Готовятся к разводу и Полина и Дмитрий Дибровы. Стало известно, что адвокаты супругов уже провели первую встречу и договорились о новой. Защитники заявляют, что будут действовать в интересах детей.
Их у Дибровых трое. Пара официально о разводе пока не объявляла. Их заявления все ждут после 10 августа.
Роман Товстик — тот самый успешный бизнесмен, с которым закрутила роман Полина Диброва. Он и его семья жили по соседству с четой телеведущего. И даже дружили.
Читайте также:
Добавить комментарий