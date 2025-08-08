"Его Лена взяла в разработку": первая жена любовника Дибровой рассказала, как нынешняя увела у нее мужа

Бывшая жена Романа Товстика прервала молчание. Юлия Гольдорт рассказала неприглядную правду про экс-супруга и его нынешнюю жену Елену. По ее словам, их настигла карма.

Уводила Романа

Юлия Гольдорт рассказала, что Елена разрушила ее брак с Романом Товстиком. Вместе они прожили десять лет. Вдвоем начинали строить бизнес.

Но потом на горизонте появилась Елена. Более молодая и красивая. Юлия говорит о ней, как о хищнице.

"С Ромой мы прожили 10 лет вместе, поднимались вместе (мы одного возраста), потом его Лена взяла в разработку как перспективного бизнесмена", — цитирует Юлию kp.ru.

Гольдорт заверила, что Елена не такая бедная овечка, какой пытается прикидываться. У них с Романом заключен брачный контракт. И по нему она получит приличную сумму после развода.