Штурм — о жене предполагаемого любовника Дибровой: "Психологически она в пограничном состоянии"

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org поддержала Елену Товстик. Вокалистка прочитала посты многодетной матери в личном блоге и пришла к выводу, что той невыносимо тяжело.

Наталья Штурм считает, что в ситуации с разводом Полины и Дмитрия Дибровых хуже всех себя чувствует Елена Товстик. Это жена предполагаемого любовника Полины, 50-летнего Романа Товстика. За 65-летнего Дмитрия Диброва Штурм не переживает. Она уверена, что шоумен не пропадет и мы очень скоро узнаем о его новом романе.

А вот мать шестерых детей Елену Товстик Штурм жалко. Муж объявил о разводе с ней после 22 лет брака. В личном блоге Елены даже появлялся пост о ее смерти. Написала его она сама. По мнению Натальи Штурм, такие заявления говорят об очень многом.