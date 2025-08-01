Штурм — о жене предполагаемого любовника Дибровой: "Психологически она в пограничном состоянии"

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org поддержала Елену Товстик. Вокалистка прочитала посты многодетной матери в личном блоге и пришла к выводу, что той невыносимо тяжело.
Наталья Штурм считает, что в ситуации с разводом Полины и Дмитрия Дибровых хуже всех себя чувствует Елена Товстик. Это жена предполагаемого любовника Полины, 50-летнего Романа Товстика. За 65-летнего Дмитрия Диброва Штурм не переживает. Она уверена, что шоумен не пропадет и мы очень скоро узнаем о его новом романе.
А вот мать шестерых детей Елену Товстик Штурм жалко. Муж объявил о разводе с ней после 22 лет брака. В личном блоге Елены даже появлялся пост о ее смерти. Написала его она сама. По мнению Натальи Штурм, такие заявления говорят об очень многом.
"Психологически она в пограничном состоянии. Судя по тому, как несвязно она пишет. Пожалеть надо ее, безусловно. Еще недавно она выглядела счастливой", — высказалась Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org.
Роман Товстик и его жена Елена. Фото: соцсети Романа Товстика
Товстики и Дибровы — соседи. Они дружили семьями, встречались по праздникам, вместе ходили в гости к общим знакомым. Полина является крестной одного из детей Товстиков. А потом между Полиной и Романом вспыхнула страсть. Теперь из-за нее распадаются две многодетные семьи. У Товстиков шестеро детей, а у Дибровых — трое.
Впрочем, Наталья Штурм не очень-то верит в искренность происходящего. Она предполагает, что все это может быть бизнес-планом. Он осуществлен, чтобы привлечь внимание к персонам.
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