Полина Диброва прервала молчание на фоне развода с пожилым мужем

Полина Диброва отказывается комментировать развод с мужем. Но периодически она делает публикации в личном блоге. Что она сообщила на этот раз?

Благодарность за поддержку

После того как измена Полины пожилому и известному мужу стала достоянием общественности, на нее обрушился хейт. Но одновременно появились и желающие поддержать Диброву. К ним она и обратилась в личном блоге.

"Ребята, просто спасибо! Я вижу много хорошего и доброго", — написала Полина Диброва в соцсети.

Среди поддержавших Полину на фоне развода с популярным телеведущим есть и известные персоны. В их числе актриса Эвелина Бледанс. В беседе с Teleprogramma.org она дала понять, что все обстоит не так, как пишет пресса.

Добрые слова в адрес Полины сказала светская львица Алена Кравец. В комментарии для Teleprogramma.org она сообщила, что готова пригласить Диброву пожить в свой загородный дом. Если той вдруг понадобится покинуть особняк мужа.

Адвокаты уже работают

Бракоразводный процесс Дибровых уже запущен. Адвокат Александр Добровинский сообщил, что у него была встреча с представителями Полины. Юристы намерены действовать в интересах детей.

Их у Полины и Дмитрия Диброва трое. Ранее сообщалось, что телеведущий намерен лишить жену имущества и забрать у нее сыновей. Сейчас оказывается, что на деле все обстоит немного иначе.

Любовь и дружба

Полина Диброва предпочла 65-летнему Диброву мужчину помоложе и побогаче. По некоторым данным, у нее роман с соседом, успешным бизнесменом Романом Товстиком. Две семьи жили по соседству и даже дружили.

У Романа с Полиной дружба переросла во взаимное чувство. Такое, что Товстик уже объявил о разводе с женой Еленой. Та родила ему за 22 года брака шестерых детей!

Официальное заявление Полины и Дмитрия Дибровых о разводе ожидается на следующей неделе. Ранее Полина обещала, что даст комментарий о переменах в жизни после 10 августа.