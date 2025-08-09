Гордон про жену любовника Дибровой: "Роман когда-то ушел к Елене. Ей было 17 лет"

Адвокат Катя Гордон прокомментировала историю с первым разводом Романа Товстика. Почти 21 год назад тот бросил жену Юлию. Тогда любовник Полины Дибровой ушел к молодой Елене.

С первой супругой бизнесмен прожил вместе 10 лет. Но общих детей у них нет. Зато Елена родила от Товстика шестерых отпрысков. Старшему из которых 18 лет, а младшему только годик.

Бумеранг для Елены

После того, как общественность узнала о романе Товстика с женой Диброва, высказаться на тему любвеобильности миллиардера решила его первая экс-жена. Она заявила, что нынешняя избранника Романа на самом деле не такой простой наивный человек. Так, Юлия дала понять, что в свое время Елена "взяла в разработку ее мужа".

Товстик ушел из семьи к молоденькой красотке. Свои обиды, как говорит первая жена Романа, она успела проработать. И знать не хочет о том, как сейчас живет Товстик с Еленой. Но смолчать Юлия все-таки не смогла. Ее задело то, что СМИ показывают нынешнюю жену бизнесмена, как несчастную обиженную персону.

"Основной посыл моего месседжа, что карма прилетела всем четверым! Роман — не божий одуванчик, любитель женщин, но и Лена под стать ему, а не бедная овечка", - заявила Юлия.

Заслуживает прощения?

Катя Гордон же считает, что припоминать старое в этом конкретном случае — не уместно. Так, юрист подметила, что Товстик не пытался отнять у первой жены бизнес или детей. Сегодня у Елены шестеро наследников. И от Романа поступил иск в суд с намерением забрать себе всех несовершеннолетних отпрысков и получать алименты.