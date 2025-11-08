Певица Зара переживает за жену Юрия Николаева: "Он, Лялечка, это что-то вот… Они неразделимы"

Певица Зара. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Певица Зара переживает за жену покойного Юрия Николаева

В Москве в эту субботу проходит траурная церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Скорбное мероприятие проводится в храме Николая Чудотворца. Одной из первых среди знаменитостей проститься с легендой экрана пришла певица Зара.

Что сказала певица Зара на прощании с Юрием Николаевым

Зара посочувствовала жене Юрия Николаева Элеоноре, которая прожила в браке с телеведущим более пятидесяти лет. Зара рассказала, что пара была неразлучна. И она не знает, как Элеонора справится со столь тяжелой утратой.

"Он, Лялечка, это что-то вот… Они неразделимы. Я очень переживаю, как она сейчас будет", — сказала певица Зара.

Зара поделилась, что Юрий Александрович никогда не жаловался на здоровье. Он всегда улыбался и старался не показывать, как ему тяжело. Зара вспомнила, как он всегда всех успокаивал, говорил, что регулярно проверяет здоровье, и верил, что все будет хорошо.

Юрий Николаев и его жена Элеонора. Фото: Global Look Press

Сколько лет прожили вместе Николаев и его жена Элеонора

Элеонора стала второй женой Юрия Николаева. Первый брак будущего звезды телевидения с однокурсницей Галиной был скоротечным и завершился разводом.

Случайная встреча с Элеонорой в троллейбусе стала судьбоносной. Их роман развивался стремительно. Элеонора сама проявила инициативу и отвезла Николаева в ЗАГС. Этот брак получился невероятно гармоничным, правда, у супругов нет детей.

Когда не стало Юрия Николаева

Легендарный телеведущий Юрий Николаев скончался 4 ноября. Ему было 76 лет. Николаев много лет боролся с раком легких. Болезнь то отступала, то возвращалась вновь.

8 ноября Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

