Певица Зара переживает за жену Юрия Николаева: "Он, Лялечка, это что-то вот… Они неразделимы"

В Москве в эту субботу проходит траурная церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Скорбное мероприятие проводится в храме Николая Чудотворца. Одной из первых среди знаменитостей проститься с легендой экрана пришла певица Зара.

Что сказала певица Зара на прощании с Юрием Николаевым

Зара посочувствовала жене Юрия Николаева Элеоноре, которая прожила в браке с телеведущим более пятидесяти лет. Зара рассказала, что пара была неразлучна. И она не знает, как Элеонора справится со столь тяжелой утратой.

"Он, Лялечка, это что-то вот… Они неразделимы. Я очень переживаю, как она сейчас будет", — сказала певица Зара.

Зара поделилась, что Юрий Александрович никогда не жаловался на здоровье. Он всегда улыбался и старался не показывать, как ему тяжело. Зара вспомнила, как он всегда всех успокаивал, говорил, что регулярно проверяет здоровье, и верил, что все будет хорошо.