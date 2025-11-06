Распорядился еще при жизни: кому Юрий Николаев подарил свой особняк на Истре

Телеведущий Юрий Николаев своим имуществом распорядился еще при жизни. Никакой дележки многомиллионного наследства после ухода их жизни Николаева не предвидится. Как поступил Юрий Николаев с нажитым богатством?

Кому Николаев отписал особняк на Истре

У Юрия Николаева и его жены Элеоноры не было своих детей. Николаев зато был дружен со своими племянниками. Именно им, как выяснил MK.RU , Юрий Александрович отписал свой особняк на Истре. То есть фактически подарил дачу родным.

"Племянники, двоюродные внуки, я подарил это все им. Ну, мы одна кровь, одна семья", — делился Юрий Николаев незадолго до ухода из жизни.

Дачу племянники Николаева перестроили по своему усмотрению. Но часть дома оставили нетронутой. Туда в любое время могли приезжать телеведущий и его супруга Элеонора.

Юрий Николаев предпочитал проводить большую часть времени в московской квартире. Теперь владелицей этой жилплощади станет его вдова Элеонора Николаева.

Что случилось с Юрием Николаевым

Юрий Николаев четвертого ноября попал в больницу с тяжелой формой пневмонии. В этот же день легендарного телеведущего не стало. Юрию Николаеву было 76 лет.

Поклонники навсегда запомнят его лучезарную улыбку. С ней Юрий Николаев появлялся в качестве ведущего программы 'Утренняя почта', вел проект 'Утренняя звезда', а позже выходил в эфир Первого канала в музыкальной передаче 'Достояние республики', которую вел в паре с Дмитрием Шепелевым.

Прощание с Юрием Николаевым состоится 8 ноября. Похоронен мэтр отечественного телевидения будет на Троекуровском кладбище Москвы.