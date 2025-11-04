На 77-м году жизни умер Юрий Николаев

4 ноября скончался известный телеведущий Юрий Николаев, много лет работавший над программой "Утренняя почта".

От чего умер Юрий Николаев

Незадолго до кончины его положили в московскую больницу с пневмонией и низким уровнем кислорода в крови. У Юрия Николаева долго была высокая температура и плохое самочувствие.

Однако он долгое время отказывался обращаться за медицинской помощью. Только когда состояние резко ухудшилось, пришлось срочно обратиться к врачам, но спасти его не удалось. В декабре телеведущему должно было исполнится 77 лет. Он не дожил до своего дня рождения всего месяц. Поклонники и коллеги Николаева не могут поверить в случившееся.

Юрий Александрович давно болел. Но всегда казался крепким. И отказывался комментировать свой недуг, стараясь акцентировать внимание на творчестве. Первым известие о смерти Николаева подтвердил Николай Цискаридзе. Он буквально раздавлен этим известием.

"Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память", - отметил Цискаридзе.

Чем болел Николаев

Ранее в этом году Юрий Николаев получил серьезную травму — сломал бедро, упав дома. Из-за перелома он долго восстанавливался и временно передвигался на инвалидной коляске.

Несмотря на трудности, артист успокаивал фанатов, утверждая, что чувствует себя нормально. Позже появились слухи о проблемах с памятью: якобы он иногда забывал собственное имя и терялся в пространстве, особенно вечером, когда уставал. Утром, после сна и отдыха, его состояние обычно улучшалось.

Кроме того, в 2024 году, Николаев также попадал в больницу. Это случилось на фоне потери сознания. Тогда некоторое время он провел в реанимации.