Почему у Юрия Николаева и его жены не было детей и как супруга спасала его от болезней

Юрий Николаев с женой Элеонорой. Фото: Лариса Кудрявцева / "Комсомольская правда"

Как ведущий познакомился с будущей супругой. Как Элеонора отбивалась от поклонниц мужа, боролась с его алкоголизмом и раком.

Личная жизнь Юрия Николаева. Брак Юрия Николаева с Элеонорой Гравис, зарегистрированный в 1975 году и продлившийся до конца жизни ведущего.

4 ноября ушел из жизни известный телеведущий Юрий Николаев. Незадолго до ухода его увезли в больницу с высокой температурой и низкой сатурацией. У него диагностировали пневмонию.

А последние дни Юрий Александрович провел рядом со своей женой Элеонорой, с которой был счастлив всю жизнь. Давайте вспомним их историю любви.

Первая жена Юрия Николаева

Еще студентом Юрий Николаев заключил брак с Галиной, своей сокурсницей по институту. Их объединяла любовь к театру и мечты о сцене. Пара поселилась у родителей жены, однако их семейная жизнь быстро дала трещину и закончилась разводом.

Как признавался телеведущий, впоследствии супруги не поддерживали связь. После одного случайного телефонного разговора они планировали встретиться, но Юрий, поразмыслив, не увидел в этом смысла и не стал звонить. Жизненные пути экс-супругов окончательно разошлись.

Судьбоносная встреча с Элеонорой

Элеонору же, сестру его приятеля Рональда Грависа, он знал с юности. Правда, в 17 лет Юрий не обращал внимания на 14-летнюю девушку.

Все изменилось, когда они неожиданно встретились в троллейбусе в тот период, когда Элеонора оканчивала школу. Юрий был очарован ее стройной фигурой и вьющимися волосами.

Еще в детские годы Элеонора влюбилась в Николаева, однако со временем эти чувства притупились. И та самая случайная встреча в автобусе в корне изменила ее судьбу, пробудив забытые эмоции.

В знак того, что их свидание не станет последним, молодые люди обменялись часами. Девушка лишь тревожилась о том, как бы ее строгая мама не заметила на руке дочери мужскую вещь.

Отношения влюбленных стремительно развивались: они начали встречаться, полюбили друг друга и создали семью.

Правда, Элеонора сама проявила инициативу: взяла любимого мужчину под руку и, остановив первую же машину (ей оказался цементовоз), направилась в ЗАГС. Спустя годы Николаев с теплой улыбкой вспоминал, как Ляля на цементовозе привезла его к двери, за которой началась их счастливая жизнь.

Как и у многих, жизнь не была легкой: они переехали из комнаты в общежитии в Бибирево, а затем на улицу Кондратюка. Ведущий вспоминал, что времена были разные и денег порой ни на что не хватало. Но ведь любовь способна преодолеть любые препятствия...

Юрий Николаев с женой Элеонорой. Фото: Global Look Press

Свадьба Юрия Николаева и Элеоноры

В апреле 1975 года влюбленные сыграли скромную свадьбу. По воспоминаниям Николаева, свидетелям даже пришлось скинуться на шампанское, так как у жениха не было средств на дорогое угощение. Вскоре все вокруг убедились, что Элеонора не ошиблась в выборе.

В тот же год Юрий Александрович стал диктором Центрального телевидения, где начал вести программу "Вперед, мальчишки!", а позже и знаменитую "Утреннюю почту".

Они сошлись, волна и камень, цветы и проза, лед и пламень. Пылкий и не всегда сдержанный Николаев и хладнокровная, уравновешенная Гравис. Столкнувшись с его гневом, она не вступала в пререкания, а просто уходила в себя.

Молчание женщины было щитом, который она опускала лишь тогда, когда волнения стихали. И тогда она возвращалась к разговору, словно перевернув страницу. В эти минуты Юрий Николаев сравнивал жену с Феликсом Дзержинским и Маргарет Тэтчер

Элеонора всегда была рядом с мужем, будучи его незаменимой помощницей в подготовке программ и неизменной спутницей на съемках.

К его популярности она относилась с невозмутимостью, что ярко проявилось в инциденте с настойчивой поклонницей, явившейся к ним с чемоданом. Та потребовала уступить ей Юрия. На это Элеонора с достоинством возразила, что ее муж уже давно нашел свое счастье и ни в ком более не нуждается. Однако впоследствии у женщины появилась более серьезная соперница — алкогольная зависимость.

Как жена Юрия Николаева боролась с его алкогольной зависимостью

В конце 70-х отказ выпить с компанией мог обидеть, а Юрий Николаев не умел говорить "нет" своим поклонникам. Его жена всячески покрывала его запои: доставала больничные, разыскивала по стране и возвращала домой пьяным.

Элеонора переживала ситуацию молча и никогда не грубила мужу, но ее многодневное молчание было для него тяжелее любых упреков.

Ни она, ни ее родные не могли на повлиять на Юрия Николаева. Врач-нарколог также развел руками, заявив, что без личного желания пациента ничего не изменится.

Перемены наступили только после скандального случая в эфире. Тогда совершенно пьяный Николаев в прай-тайм пятничного вечера несколько минут несвязно бубнил и размахивал руками перед камерой. Хотя должен был сделать объявление о футбольном матче.

Полгода дело Николаева разбирали на совещаниях в Гостелерадио, пока Председатель Госкомитета по радио и телевещанию Сергей Лапин не постановил: наказать, но сохранить за ним должность. Телеведущий не знал, чье вмешательство помогло, но был бесконечно благодарен этим людям. Это чувство стыда заставило его самостоятельно и навсегда завязать с алкоголем без всякого кодирования.

На пути к выздоровлению главной опорой Юрия Александровича стала его супруга. Она создавала для него здоровое окружение из непьющих друзей и приобщала к активному образу жизни.

Как подчеркивала Элеонора Александровна, несмотря на все трудности, она никогда не думала о разводе, потому что не бросает своих близких в беде, а изо всех сил старается им помочь.

Юрий Николаев с женой Элеонорой. Фото: Global Look Press

Бездетный брак Юрия Николаева

Хотя Юрий Николаев справился с алкогольной зависимостью, перед ним и его супругой встала другая проблема. У пары не было детей. При этом артист пояснил, что супруга никогда не делала абортов.

"Просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось, — признавался Юрий Николаев журналистам. — Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас".

Но отчасти детей пары заменили племянники Николаева.

Если его племянница Оля построила блестящую карьеру, то с племянником Романом, которого телеведущий очень любил, были постоянные трудности: он лишился работы и семьи.

Более десяти лет назад Николаев упоминал, что Роман живет в его загородном доме. И то, что молодой человек не пьет, уже считалось большой победой для семьи.

Столкновение с рэкетом

В лихие девяностые семье пришлось пройти еще одно испытание. Чтобы удержать передачу "Утренняя звезда" на плаву, Юрию Николаеву пришлось взять большой кредит.

Но попав в руки недобросовестных управленцев, он столкнулся с рэкетом. Выручила жена Элеонора Александровна: ее экономическое образование и природная смекалка помогли взять финансы под жесткий контроль и спасти каждую копейку. Так супруги отстояли программу.

Юрий Николаев с женой и модельером Валентином Юдашкиным. Фото: Global Look Press

Болезнь Юрия Николаева

Когда финансовые бури утихли, их ждало новое, уже медицинское испытание. Благодаря настойчивости Элеоноры, Юрий Александрович обследовался.

И врачи обнаружили опасное расширение аорты, потребовавшее срочной операции. Она спасла ему жизнь. Но вскоре последовал еще один удар — онкологический диагноз.

Почти двадцать лет семья боролась с этой болезнью. И все это время Элеонора Александровна неизменно была рядом, держала мужа за руку, вдохновляла на борьбу и делила с ним радость каждой, пусть и маленькой победы.

Но, к сожалению, оказалась бессильна перед роком. Однако то время, пока Элеонора находилась рядом с Юрием Николаевым, наверное, можно назвать счастливым.

