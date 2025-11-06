Почему у Юрия Николаева и его жены не было детей и как супруга спасала его от болезней

Личная жизнь Юрия Николаева. Брак Юрия Николаева с Элеонорой Гравис, зарегистрированный в 1975 году и продлившийся до конца жизни ведущего.
4 ноября ушел из жизни известный телеведущий Юрий Николаев. Незадолго до ухода его увезли в больницу с высокой температурой и низкой сатурацией. У него диагностировали пневмонию.
А последние дни Юрий Александрович провел рядом со своей женой Элеонорой, с которой был счастлив всю жизнь. Давайте вспомним их историю любви.
Первая жена Юрия Николаева
Еще студентом Юрий Николаев заключил брак с Галиной, своей сокурсницей по институту. Их объединяла любовь к театру и мечты о сцене. Пара поселилась у родителей жены, однако их семейная жизнь быстро дала трещину и закончилась разводом.
Как признавался телеведущий, впоследствии супруги не поддерживали связь. После одного случайного телефонного разговора они планировали встретиться, но Юрий, поразмыслив, не увидел в этом смысла и не стал звонить. Жизненные пути экс-супругов окончательно разошлись.
Судьбоносная встреча с Элеонорой
Элеонору же, сестру его приятеля Рональда Грависа, он знал с юности. Правда, в 17 лет Юрий не обращал внимания на 14-летнюю девушку.
Все изменилось, когда они неожиданно встретились в троллейбусе в тот период, когда Элеонора оканчивала школу. Юрий был очарован ее стройной фигурой и вьющимися волосами.
Еще в детские годы Элеонора влюбилась в Николаева, однако со временем эти чувства притупились. И та самая случайная встреча в автобусе в корне изменила ее судьбу, пробудив забытые эмоции.
В знак того, что их свидание не станет последним, молодые люди обменялись часами. Девушка лишь тревожилась о том, как бы ее строгая мама не заметила на руке дочери мужскую вещь.
Отношения влюбленных стремительно развивались: они начали встречаться, полюбили друг друга и создали семью.
Правда, Элеонора сама проявила инициативу: взяла любимого мужчину под руку и, остановив первую же машину (ей оказался цементовоз), направилась в ЗАГС. Спустя годы Николаев с теплой улыбкой вспоминал, как Ляля на цементовозе привезла его к двери, за которой началась их счастливая жизнь.
Как и у многих, жизнь не была легкой: они переехали из комнаты в общежитии в Бибирево, а затем на улицу Кондратюка. Ведущий вспоминал, что времена были разные и денег порой ни на что не хватало. Но ведь любовь способна преодолеть любые препятствия...
Свадьба Юрия Николаева и Элеоноры
В апреле 1975 года влюбленные сыграли скромную свадьбу. По воспоминаниям Николаева, свидетелям даже пришлось скинуться на шампанское, так как у жениха не было средств на дорогое угощение. Вскоре все вокруг убедились, что Элеонора не ошиблась в выборе.
В тот же год Юрий Александрович стал диктором Центрального телевидения, где начал вести программу "Вперед, мальчишки!", а позже и знаменитую "Утреннюю почту".
Они сошлись, волна и камень, цветы и проза, лед и пламень. Пылкий и не всегда сдержанный Николаев и хладнокровная, уравновешенная Гравис. Столкнувшись с его гневом, она не вступала в пререкания, а просто уходила в себя.
Молчание женщины было щитом, который она опускала лишь тогда, когда волнения стихали. И тогда она возвращалась к разговору, словно перевернув страницу. В эти минуты Юрий Николаев сравнивал жену с Феликсом Дзержинским и Маргарет Тэтчер
Элеонора всегда была рядом с мужем, будучи его незаменимой помощницей в подготовке программ и неизменной спутницей на съемках.
К его популярности она относилась с невозмутимостью, что ярко проявилось в инциденте с настойчивой поклонницей, явившейся к ним с чемоданом. Та потребовала уступить ей Юрия. На это Элеонора с достоинством возразила, что ее муж уже давно нашел свое счастье и ни в ком более не нуждается. Однако впоследствии у женщины появилась более серьезная соперница — алкогольная зависимость.
Как жена Юрия Николаева боролась с его алкогольной зависимостью
В конце 70-х отказ выпить с компанией мог обидеть, а Юрий Николаев не умел говорить "нет" своим поклонникам. Его жена всячески покрывала его запои: доставала больничные, разыскивала по стране и возвращала домой пьяным.
Элеонора переживала ситуацию молча и никогда не грубила мужу, но ее многодневное молчание было для него тяжелее любых упреков.
Ни она, ни ее родные не могли на повлиять на Юрия Николаева. Врач-нарколог также развел руками, заявив, что без личного желания пациента ничего не изменится.
Перемены наступили только после скандального случая в эфире. Тогда совершенно пьяный Николаев в прай-тайм пятничного вечера несколько минут несвязно бубнил и размахивал руками перед камерой. Хотя должен был сделать объявление о футбольном матче.
Полгода дело Николаева разбирали на совещаниях в Гостелерадио, пока Председатель Госкомитета по радио и телевещанию Сергей Лапин не постановил: наказать, но сохранить за ним должность. Телеведущий не знал, чье вмешательство помогло, но был бесконечно благодарен этим людям. Это чувство стыда заставило его самостоятельно и навсегда завязать с алкоголем без всякого кодирования.
На пути к выздоровлению главной опорой Юрия Александровича стала его супруга. Она создавала для него здоровое окружение из непьющих друзей и приобщала к активному образу жизни.
Как подчеркивала Элеонора Александровна, несмотря на все трудности, она никогда не думала о разводе, потому что не бросает своих близких в беде, а изо всех сил старается им помочь.
Бездетный брак Юрия Николаева
Хотя Юрий Николаев справился с алкогольной зависимостью, перед ним и его супругой встала другая проблема. У пары не было детей. При этом артист пояснил, что супруга никогда не делала абортов.
"Просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось, — признавался Юрий Николаев журналистам. — Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас".
Но отчасти детей пары заменили племянники Николаева.
Если его племянница Оля построила блестящую карьеру, то с племянником Романом, которого телеведущий очень любил, были постоянные трудности: он лишился работы и семьи.
Более десяти лет назад Николаев упоминал, что Роман живет в его загородном доме. И то, что молодой человек не пьет, уже считалось большой победой для семьи.
Столкновение с рэкетом
В лихие девяностые семье пришлось пройти еще одно испытание. Чтобы удержать передачу "Утренняя звезда" на плаву, Юрию Николаеву пришлось взять большой кредит.
Но попав в руки недобросовестных управленцев, он столкнулся с рэкетом. Выручила жена Элеонора Александровна: ее экономическое образование и природная смекалка помогли взять финансы под жесткий контроль и спасти каждую копейку. Так супруги отстояли программу.
Юрий Николаев с женой и модельером Валентином Юдашкиным. Фото: Global Look Press
Болезнь Юрия Николаева
Когда финансовые бури утихли, их ждало новое, уже медицинское испытание. Благодаря настойчивости Элеоноры, Юрий Александрович обследовался.
И врачи обнаружили опасное расширение аорты, потребовавшее срочной операции. Она спасла ему жизнь. Но вскоре последовал еще один удар — онкологический диагноз.
Почти двадцать лет семья боролась с этой болезнью. И все это время Элеонора Александровна неизменно была рядом, держала мужа за руку, вдохновляла на борьбу и делила с ним радость каждой, пусть и маленькой победы.
Но, к сожалению, оказалась бессильна перед роком. Однако то время, пока Элеонора находилась рядом с Юрием Николаевым, наверное, можно назвать счастливым.
