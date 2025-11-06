Почему у Юрия Николаева и его жены не было детей и как супруга спасала его от болезней

Личная жизнь Юрия Николаева. Брак Юрия Николаева с Элеонорой Гравис, зарегистрированный в 1975 году и продлившийся до конца жизни ведущего.

4 ноября ушел из жизни известный телеведущий Юрий Николаев. Незадолго до ухода его увезли в больницу с высокой температурой и низкой сатурацией. У него диагностировали пневмонию.

А последние дни Юрий Александрович провел рядом со своей женой Элеонорой, с которой был счастлив всю жизнь. Давайте вспомним их историю любви.

Первая жена Юрия Николаева

Еще студентом Юрий Николаев заключил брак с Галиной, своей сокурсницей по институту. Их объединяла любовь к театру и мечты о сцене. Пара поселилась у родителей жены, однако их семейная жизнь быстро дала трещину и закончилась разводом.

Как признавался телеведущий, впоследствии супруги не поддерживали связь. После одного случайного телефонного разговора они планировали встретиться, но Юрий, поразмыслив, не увидел в этом смысла и не стал звонить. Жизненные пути экс-супругов окончательно разошлись.

Судьбоносная встреча с Элеонорой

Элеонору же, сестру его приятеля Рональда Грависа, он знал с юности. Правда, в 17 лет Юрий не обращал внимания на 14-летнюю девушку.

Все изменилось, когда они неожиданно встретились в троллейбусе в тот период, когда Элеонора оканчивала школу. Юрий был очарован ее стройной фигурой и вьющимися волосами.

Еще в детские годы Элеонора влюбилась в Николаева, однако со временем эти чувства притупились. И та самая случайная встреча в автобусе в корне изменила ее судьбу, пробудив забытые эмоции.

В знак того, что их свидание не станет последним, молодые люди обменялись часами. Девушка лишь тревожилась о том, как бы ее строгая мама не заметила на руке дочери мужскую вещь.

Отношения влюбленных стремительно развивались: они начали встречаться, полюбили друг друга и создали семью.

Правда, Элеонора сама проявила инициативу: взяла любимого мужчину под руку и, остановив первую же машину (ей оказался цементовоз), направилась в ЗАГС. Спустя годы Николаев с теплой улыбкой вспоминал, как Ляля на цементовозе привезла его к двери, за которой началась их счастливая жизнь.

Как и у многих, жизнь не была легкой: они переехали из комнаты в общежитии в Бибирево, а затем на улицу Кондратюка. Ведущий вспоминал, что времена были разные и денег порой ни на что не хватало. Но ведь любовь способна преодолеть любые препятствия...