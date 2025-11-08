Огромный портрет, море белых роз: как проходит прощание с Юрием Николаевым в Москве

В Москве началась траурная церемония прощания с легендарным телеведущим Юрием Николаевым. Скорбное мероприятие проходит в храме Николая Чудотворца. После него Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Как проходит церемония прощания с Юрием Николаевым

У входа в храм размещен портрет Юрия Николаева в траурной рамке. Юрий Александрович смотрит с него со своей неизменной лучезарной улыбкой. В помещении огромное количество цветов — белые и красные розы, гвоздики.

К храму уже в полдень начали стягиваться поклонники Юрия Николаева. У всех в руках цветы. Почтить память легендарного телеведущего и отдать ему последнюю дань хотят очень многие.

Кто из звезд пришел на прощание с Юрием Николаевым

В числе первых скорбную церемонию посетила певица Зара. В конце девяностых она принимала участие в конкурсе 'Утренняя звезда', который вел Юрий Николаев, и дошла до финала. Зара выразила соболезнование вдове покойного телеведущего, Элеоноре Николаевой.

Проводить в последний путь легенду отечественного телевидения пришли Валдис Пельш, Александр Маршал и Юрий Антонов.

Огромные венки из пурпурных роз прислали группа 'Непоседы' и 'Академия российского телевидения'. Венок в цветах российского флага из белых, синих и красных гвоздик прислал Николай Расторгуев.

Когда не стало Юрия Николаева

Юрий Николаев скончался 4 ноября на 77-м году жизни. Об уходе из жизни легендарного телеведущего сообщил Николай Цискаридзе. В этот день утром Юрия Николаева госпитализировали с тяжелой формой пневмонии.