Озвучена новая версия развода Диброва с женой: "Мало с кем считался"

Причины конфликтов 65-летнего Дмитрия Диброва с 36-летней женой Полиной — в нем самом. К такому выводу пришла астролог Юлия Гикис.

Она отметила, что кризис в этом браке начался не вчера. История эта длится уже долго. Критической массы накопилось уже столько, что ей нужен выплеск.

"Его душа не готова была к компромиссам. Он был сам себе хозяин, имел определенные принципы и мало с кем считался", — объяснила происходящее астролог Юлия Гикис в беседе с kp.ru.

Юлия Гикис считает, что кризис в браке Дибровых обострился зимой 2024 года. Сложный период продлится до декабря 2025 года. У супругов еще есть шансы наладить отношения и сохранить семью.

"Кризис может продолжаться до 9 декабря 2025 года. И если пара его переживет, то развода еще можно избежать", — озвучила свою версию астролог.

Дмитрий Дибров и его жена Полина сейчас находятся на грани развода. Телеведущий уже обратился к адвокатам. Его интересы в бракоразводном процессе будет представлять Александр Добровинский. Он уже дал первый комментарий Teleprogramma.org.

Инициатором развода называют Полину Диброву. Якобы красавица закрутила роман с соседом, бизнесменом и многодетным отцом Романом Товстиком. Дибровы и Товстики дружили семьями. Полина крестила одного их детей Романа и его жены Елены.

Товстик в личном блоге уже объявил о разводе с женой. Он намерен еще и забрать всех шестерых наследников себе. Дибровы пока от официальных комментариев воздерживаются. Полина на днях пообещала, что все скажет после 10 августа.