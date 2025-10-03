Отец Товстика высказался о бывшей невестке Елене: "Дети ее не любят, старшие ее вообще терпеть не могут"

Отец недавно разведенного бизнесмена Романа Товстика впервые высказался о браке своего сына с Еленой. Он раскрыл всем глаза на женщину, родившую шестерых детей. Чем конкретно недоволен Владимир Товстик?

В чем папа Романа Товстика обвинил бывшую невестку?

Владимир Товстик рассказал, что всегда знал, что его сын и Елена разведутся. Он назвал ее нехорошей девочкой. Товстик не понимает, почему невестка льет грязь на бывшего мужа.

"20 лет за его счет прокувыркалась в парикмахерских, дорогих платьях, с юга не вылазила. Нарожала шесть детей и никого не любит. Она сама себе могилу роет, она такой человек. Не дано ей Богом любить своих детей. Естественно, дети ее не любят, старшие ее вообще терпеть не могут", — цитирует Владимира Товстика Super.ru .

Владимир Товстик пожаловался, что Елена не давала ему видеться с внуками. Пожилой мужчина рассказал, как приезжал к детям с гостинцами. Но ему дали от ворот поворот.

"Я им ягоды привожу, Елена же никогда ничего хорошего не купит. Закажет какое-то дерьмо гнилое, а я с базара привожу за свои копейки. Не пускает — и все", — посетовал папа Романа Товстика.

Будет ли у Елены Товстик новый мужчина

Владимир Товстик считает, что Елена не сможет построить отношений с мужчиной. Несмотря на то что она осталась при деньгах, вряд ли нормальный человек позарится на Лену ради богатства. По условиям брачного договора Роман Товстик оставил бывшей супруге особняк стоимостью 600 миллионов рублей.

"Условия контракта несправедливы, но это их решение, — сказал Владимир Товстик. — Пусть Лена будет счастлива. Ей трудно будет мужчину в дом привести: нормальные на нее не обратят внимания, а другие на деньги позарятся".

Когда Роман Товстик развелся с женой?

Роман Товстик и его жена Елена развелись официально в конце сентября. Сваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org предположила, что скандальный развод может плохо сказаться на репутации Романа Товстика. По ее словам, в серьезном бизнесе больше доверия к женатым мужчинам.

Но миллиардер Роман Товстик недолго проходит в статусе завидного жениха. Как рассказала Teleprogramma.org Алена Кравец, не за горой свадьба Романа Товстика и Полины Дибровой. Ведь именно из-за нее Роман оставил супругу, родившую ему шестерых детей.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись всего на несколько дней раньше Товстиков. Две семьи жили по соседству. Теперь обе разбиты. И будет создана, по всей видимости, одна.

А вы как считаете, правильно поступает отец Романа Товстика, рассказывая о бывшей невестке? Ответьте в комментариях.