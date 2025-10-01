Кравец — о Дибровой и Товстике: "Свадьба будет, причем более пышная и богатая"

Певица Алена Кравец в интервью сайту Teleprogramma.org рассказала о том, какое будущее ждет Полину Диброву и Романа Товстика. Она не исключает, что влюбленные в скором времени сыграют свадьбу. Ведь теперь оба получили развод и свободны от супружеских обязательств.

Когда Диброва и Товстик поженятся

Сама Полина утверждала, что не хочет торопить события. Ведь она только-только развелась с шоуменом Дмитрием Дибровым. До этого жена телеведущего считала себя несвободной и не собиралась съезжаться с Товстиком. Миллиардер также погряз в бракоразводном процесс с женой Еленой. Но все же сумел добиться расторжения брака с ней.

"Нет, пока свадьбу Дибровой и Товстика ждать точно не приходится. Оба занимаются разделом имущества после громких разводов. Пока им не до свадебной романтики. Свадьба обязательно будет, причем более пышная и богатая, чем была у каждого из них. Они обязательно покажут недругам и завистникам, что счастливы и любимы. Но, по моим данным, торжество случится лишь в будущем году. Пока есть время успеть сшить платье подруги невесты", — заверила Кравец.

Что скажет Дибров

Бывший муж Полины, кажется, решил держаться в стороне от этой истории. Как подметил шоумен, ему еще больно говорить о разводе с женой. К тому же он рассказал, почему не стал порочить честь Полины и изливать свои жалобы. По словам шоумена, ему не хочется портить репутацию матери своих детей.

Также ходят слухи, что Товстик может остаться без своей прибыльной компании. Если партнеры выкупят у него долю в бизнесе. Им не нравится то, что личная жизнь миллиардера оказалась на виду у всех.

А как вы считаете, когда Диброва и Товстик сыграют свадьбу? Пишите в комментариях.