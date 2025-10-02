Сябитова оценила удар по репутации Товстика из-за развода и Дибровой: "Женатым мужчинам доверия больше"

Многие могут считать подобное положение дел пережитками прошлого. Но по мнению Розы Сябитовой, не имеет значение, почему и как сформировалось такое отношение к людям, которые слишком громко завершили брак. Важно, что оно есть.

"Это можно называть пережитками Советского Союза или прошлого… Вы бы как отнеслись к партнеру, который так шумно развелся? И тогда все сравнения, откуда это пошло, никакой роли уже играть не будут. Вы опросите бизнесменов, которые в серьезном бизнесе. 99 процентов вам ответят, что они подумают, будут ли они продолжать бизнес с человеком, который так громко развелся. Если только это не связь юридического характера", — заключила Роза Сябитова.

Когда Роман Товстик развелся с женой

Бизнесмен Роман Товстик в конце сентября развелся с женой Еленой. В этом браке на свет появилось шестеро детей. Товстик закрутил роман с соседкой, женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной.

Дибровы развелись на неделю раньше, чем Товстики. Ждать ли скорой свадьбы? Светская львица Алена Кравец рассказала Teleprogramma.org о скором пышном торжестве Полины и Романа.

Накануне издание Starhit сообщило, что партнеры Романа Товстика по бизнесу планируют убрать его из руководства компании.

А вы как считаете, права Роза Сябитова? Неужели разведенным мужчинам нельзя доверять, ведь развод — это дело двоих людей. Ответьте в комментариях.