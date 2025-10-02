Сябитова оценила удар по репутации Товстика из-за развода и Дибровой: "Женатым мужчинам доверия больше"

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org оценила репутационные риски для бизнесмена Романа Товстика. По словам Сябитовой, разведенным мужчинам сложнее строить карьеру. Об успехе можно забыть.
Что может ждать Романа Товстика в плане карьеры?
Роза Сябитова объяснила, что в обществе больше доверия семейным людям. А мужчины, которые разводятся, да еще с огромным скандалом, вызывают вопросы. Так что у Романа Товстика на фоне развода с женой вполне ожидаемо могут возникнуть карьерные трудности.
"Как человек, который имеет отношение к бизнесу и сам занимается бизнесом, скажу, что есть негласное правило, которым руководствуются все. Например, женатым мужчинам доверия больше. Женатые мужчины быстрее поднимаются по карьерной лестнице.
Развод — это всегда удар по репутации. Неважно, что происходит, доверие уменьшается. Это нужно учитывать и знать такие элементарные вещи", — сказала Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org.
Роман Товстик и его бывшая жена Елена. Фото: соцсети Романа Товстик
Многие могут считать подобное положение дел пережитками прошлого. Но по мнению Розы Сябитовой, не имеет значение, почему и как сформировалось такое отношение к людям, которые слишком громко завершили брак. Важно, что оно есть.
"Это можно называть пережитками Советского Союза или прошлого… Вы бы как отнеслись к партнеру, который так шумно развелся? И тогда все сравнения, откуда это пошло, никакой роли уже играть не будут.
Вы опросите бизнесменов, которые в серьезном бизнесе. 99 процентов вам ответят, что они подумают, будут ли они продолжать бизнес с человеком, который так громко развелся. Если только это не связь юридического характера", — заключила Роза Сябитова.
Когда Роман Товстик развелся с женой
Бизнесмен Роман Товстик в конце сентября развелся с женой Еленой. В этом браке на свет появилось шестеро детей. Товстик закрутил роман с соседкой, женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной.
Дибровы развелись на неделю раньше, чем Товстики. Ждать ли скорой свадьбы? Светская львица Алена Кравец рассказала Teleprogramma.org о скором пышном торжестве Полины и Романа.
