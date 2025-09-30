Миллиардер Товстик развелся с женой Еленой, родившей ему шестерых детей

Избранник Полины Дибровой — 50-летний миллиардер Роман Товстик — развелся с женой Еленой. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября. Несколькими днями ранее в СМИ писали о состоявшемся разводе Дибровых. Теперь и Полина, и ее тайный возлюбленный свободны от брачных уз.

Развод Товстиков

Бизнесмен оставил бывшей жене приличное состояние. Он также обещал ей крупную сумму денег — порядка миллиарда рублей. Но так и не известно, получила ли Елена эти средства. Та отказывалась разводиться с мужем, считая, что именно Диброва подтолкнула его к этому решению.

"По брачному договору Елене достался особняк за 600 миллионов рублей и еще несколько объектов недвижимости. Но пара намерена снова судиться за имущество и алименты. Пока старшие дети будут жить с Романом, младшие — с Еленой», — приводит Starhit слова источника, близкого к ситуации.

Отношения Товстика с Дибровой

Елена винила Полину в том, что она увела у нее мужа. Товстик плакала, давая интервью Андрею Малахову. Она призналась, что никак не ожидала такого предательства ни от любимого супруга, ни от близкой подруги.

Диброва же подметила, что Роман прекрасно знал о богатой личной жизни своей жены. И уже давно хотел с ней разойтись. Полина не понимает, почему Елена обвиняет во всем только ее.

Не нравится теперь уже бывшей жене миллиардера и то, что Диброва тесно общается с ее детьми. Роман разрешает Полине видеться с 11-летним крестником Артемом. Она даже брала его в поездку на Камчатку.

Как выдумаете, сыграют ли свадьбу в ближайшее время Диброва и Товстик? Ведь теперь они оба свободны.