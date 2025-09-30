Миллиардер Товстик развелся с женой Еленой, родившей ему шестерых детей
Роман и Елена Товстики. Фото: соцсети
Роман и Елена Товстики развелись
Избранник Полины Дибровой — 50-летний миллиардер Роман Товстик — развелся с женой Еленой. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября. Несколькими днями ранее в СМИ писали о состоявшемся разводе Дибровых. Теперь и Полина, и ее тайный возлюбленный свободны от брачных уз.
Развод Товстиков
Бизнесмен оставил бывшей жене приличное состояние. Он также обещал ей крупную сумму денег — порядка миллиарда рублей. Но так и не известно, получила ли Елена эти средства. Та отказывалась разводиться с мужем, считая, что именно Диброва подтолкнула его к этому решению.
"По брачному договору Елене достался особняк за 600 миллионов рублей и еще несколько объектов недвижимости. Но пара намерена снова судиться за имущество и алименты.
Пока старшие дети будут жить с Романом, младшие — с Еленой», — приводит Starhit слова источника, близкого к ситуации.
Отношения Товстика с Дибровой
Елена винила Полину в том, что она увела у нее мужа. Товстик плакала, давая интервью Андрею Малахову. Она призналась, что никак не ожидала такого предательства ни от любимого супруга, ни от близкой подруги.