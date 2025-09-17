Диброва решила уйти от мужа после поездки на Сейшелы: "Сказала, что влюбилась, но он не поверил"

Полина Диброва в интервью Лауре Джугелии рассказала о том, как она преподнесла мужу свое решение о разводе с ним. Это стало полной неожиданностью для Дмитрия Диброва. Он считал, что у них с Полиной все прекрасно. Но она уже влеклась миллиардером Романом Товстиком.

Развод после поездки на Сейшелы

Все случилось после поездки на Сейшелы. Именно тогда на отдыхе Полина поняла, что безвозвратно отдалилась от мужа. Она уже не представляла себя совместную жизнь с 65-летним телеведущим. Диброва испытала новое чувство к другому мужчине. И им стал миллиардер Роман Товстик. Но обманывать мужа Полина не хотела. Поэтому она почти сразу поделилась своими переживаниями с Дмитрием.

Она прекрасно понимала, что сильно обидит мужа. Их брак продлился шестнадцать лет и был счастливым. Дибров даже не сразу поверил в то, что Полина решила от него уйти.

"Когда я почувствовала, что человек мне действительно очень интересен и человек сильно задел мое сердце, я поняла, что вот он финал… Мы (с Дмитрием и детьми) отправились на Сейшелы в путешествие вместе, и я понимала там, что ничего не могу сделать. Я ему тогда сказала, что я влюбилась, но он не поверил. Я не хотела его обманывать. Я просто пришла и сказала. Это было очень тяжело и сложно", — призналась Диброва.

Развод Дибровых

Несмотря на все переживания, Дмитрия все-таки принял позицию жену и согласился дать ей развод. Хотя поначалу, как говорит Полина, ее муж считал, что она просто "сошла с ума", раз решила уйти от него к другому мужчине. Говорят, что из этого брака модель вышла с подаренным ей когда-то кабриолетом и без недвижимости. Сейчас Полина снимает себе жилье на свои деньги. Никто из мужчин ее якобы не содержит.