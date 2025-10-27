Отар Кушанашвили усомнился в привлекательности Полины Дибровой: "Что там такого, из-за чего распались семьи?"

Известный журналист Отар Кушанашвили прошелся по недавно разведенной Полине Дибровой. Он считает, что Полина утратила свое очарование. Кушанашвили искренне недоумевает, как такая дама сумела увести мужчину из семьи.

Что сказал о Дибровой Кушанашвили

Отар Кушанашвили усомнился в женской привлекательности 36-летней Полины Дибровой. Он заявил, что Полина сильно изменилась буквально за последний год. Кушанашвили не понимает, как это могло произойти.

"Как за несколько месяцев, даже за год, красивая ростовская девушка превратилась вот в это? Как? Что там такого, из-за чего распались семьи? Ничего! Ничего там нет. Там нет обаяния", — сказал о Дибровой Отар Кушанашвили в своем авторском шоу 'Каково?!'.

Он добавил, что у Полины недоброе лицо. По мнению Кушанашвили, молодую женщину критикуют не потому, что она ушла от телеведущего Диброва. Причина в том, что Полина не может нормально объяснить причины того, что произошло.

Что случилось в семье Дибровых?

Летом этого года стало известно о разводе Полины и Дмитрия Дибровых. Пара рассталась после шестнадцати лет брака и рождения троих сыновей. В сентябре Дибровы развелись официально.

Причиной их разрыва стало новое увлечение Полины Дибровой. Жена телеведущего влюбилась в соседа, 50-летнего бизнесмена и отца шестерых детей Романа Товстика. Он уже тоже развелся с женой.

После развода Полина Диброва переехала в новый дом. Недавно она впервые показала, как обустроила жилище. В доме у Полины Дибровой создана вполне романтическая обстановка.

А вот с кем в нем поселилась Полина, она умалчивает. Зато на днях она одна вышла в свет и пожаловалась на возлюбленного. Она призналась, что тот балует свою бывшую жену, а не ее.

