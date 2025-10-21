Бежевые оттенки, цветы в вазах, белые свечи: Полина Диброва создала романтическую обстановку в новом доме

36-летняя Полина Диброва начала новую жизнь после расставания с 65-летним супругом, известным телеведущим Дмитрием Дибровым. После развода она переехала в новый дом. С Романом Товстиком или нет?

Как выглядит новое жилище Полины Дибровой?

В личном блоге Полина Диброва поделилась кадрами, которые записала в новом особняке. Выглядит все очень уютно, сдержанно и стильно. Полина Диброва создала в новом жилище очень романтическую атмосферу.

В комнатах все оформлено в бежевых оттенках. На комодах стоят свечи в подсвечниках. Акцентами являются яркие цветы в вазах.