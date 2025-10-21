Бежевые оттенки, цветы в вазах, белые свечи: Полина Диброва создала романтическую обстановку в новом доме

36-летняя Полина Диброва начала новую жизнь после расставания с 65-летним супругом, известным телеведущим Дмитрием Дибровым. После развода она переехала в новый дом. С Романом Товстиком или нет?
Как выглядит новое жилище Полины Дибровой?
В личном блоге Полина Диброва поделилась кадрами, которые записала в новом особняке. Выглядит все очень уютно, сдержанно и стильно. Полина Диброва создала в новом жилище очень романтическую атмосферу.
В комнатах все оформлено в бежевых оттенках. На комодах стоят свечи в подсвечниках. Акцентами являются яркие цветы в вазах.
С кем Полина поселилась в новом доме, она не уточняет. Переехал ли вместе с ней ее возлюбленный, бизнесмен и многодетный отец Роман Товстик, неизвестно. Но Полина уточнила, что у нее началась другая жизнь.
"Новый дом, новая жизнь", — поделилась Полина Диброва под кадрами жилища.
Есть ощущение, что в этих интерьерах Полине хорошо. Она чувствует себя счастливой и умиротворенной.
Когда развелись Полина и Дмитрий Дибровы
О разладе в семье телеведущего Дмитрия Диброва стало известно летом 2025 года. Полина призналась Дмитрию, что у нее возникли чувства к соседу, бизнесмену Роману Товстику. Телеведущий принял решение супруги и согласился на расставание. В сентябре пара официально расторгла брак.
Несмотря на развод, Полина и Дмитрий сохранили дружеские отношения ради своих троих сыновей: 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Ильи.
История любви Полины и Дмитрия началась в Москве. Тогда будущая супруга шоумена, Полина Наградова, принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно.
В 2009 году 19-летняя Полина стала женой 49-летнего Дмитрия Диброва. За годы брака у пары родились трое сыновей. И, несмотря на расставание, бывшие супруги стараются поддерживать теплые отношения ради детей.
Роман Товстик, ради которого Полина решила покинуть мужа, также пошел на серьезные перемены в своей жизни. Он развелся с женой Еленой, с которой у него шестеро детей. Теперь Полина и Роман начинают свою совместную жизнь, оставив позади прошлые отношения.
А как вы считаете, Полина Диброва будет счастлива в новом доме и с новым мужчиной? Ответьте в комментариях.
Читайте также: