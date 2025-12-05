Долина 'исповедалась' на Первом канале: "Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше"

В Сети появился анонс выпуска программы 'Пусть говорят' с участием певицы Ларисы Долиной. Звезда 'исповедалась' телеведущему Дмитрию Борисову. О чем поведала Долина?

Как запугивали Долину

Лариса Долина наконец-то нарушила молчание и поделилась шокирующими деталями о том, что ей пришлось пережить, когда на связи с ней были аферисты. Артистка заявила, что за ней и ее семьей велось пристальное наблюдение. Оно носило характер настоящей угрозы.

"Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза", — рассказала Долина.

Она вспомнила об одном из самых пугающих моментов.

"Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Мне звонит Князев и говорит: ‘Ваши девочки сейчас на даче?’ Я говорю, да. ‘Вы не волнуйтесь, мы присмотрим на ними", — услышала Долина в трубке.

Эти слова стали для певицы настоящим ударом. По ее словам, это было не просто наблюдение, а намеренное запугивание, призванное оказать психологическое давление.

Почему Долина никому ничего не говорила

Во время шоу 'Пусть говорят' Лариса Долина ответила на одну из претензий, которую ей предъявляют сейчас особенно часто. Почему она никому не рассказывала, что общается с мошенниками. А молча делала так, как они ей велели.

"Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я дала подписку о неразглашении. Я не имела права ничего комментировать, был официальный запрет", — объяснила Лариса Долина.

Однако, как призналась певица, настало время, когда терпеть больше было невозможно.

"А потом то, что я сейчас молчала, я физически не могла это сделать. И вот сейчас все узнают правду", — с решимостью заявила Лариса Долина.

Свою версию событий Лариса Долина озвучит в 'Пусть говорят'. Передача выйдет в эфир в пятницу после программы 'Время', в 21:45 по московскому времени.

Ожидается, что Лариса Долина подробно расскажет, как мошенники заставили ее продать квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. И почему она потом пошла в суд с требованием аннулировать сделку.

Ларисе Александровне не очень верят люди, которые ее знают. Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в том, что звезду могли обмануть. Он считает, что Долина — не тот человек, которого можно обвести вокруг пальца.

А вы будете смотреть эфир с Ларисой Долиной? Верите ее откровениям? Ответьте в комментариях.