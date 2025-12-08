Долина обвинила покупательницу квартиры в беспечности: не заметила, что певицу заставили мошенники

Стали известны некоторые детали судебных разбирательств Ларисы Долиной и Полины Лурье. Долина в суде заявила, что Лурье купила квартиру, игнорируя признаки давления мошенников на артистку. По мнению Долиной, Лурье стоило быть внимательнее при заключении сделки.

В чем Долина обвинила Лурье

В суде Лариса Долина дала понять, что Полина Лурье сама виновата в том, что осталась без денег и квартиры. По мнению певицы, покупательница сначала должна была убедиться в чистоте сделки, а затем совершать ее. Иными словами, Лурье стоило проверить, адекватна ли 70-летняя именитая продавщица жилья.

"Истец указывает, что ответчик заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца", — говорится в судебном вердикте.

Какое обещание дала Долина Лурье

Несмотря на столь 'отягчающие' обстоятельства, Лариса Долина на всю страну пообещала, что вернет деньги Полине Лурье. Правда, певица тут же оговорилась, что пока 112 миллионами рублей, который ей вернули по решению суда, она не располагает.

Судьбоносное заявление Лариса Долина сделала во время шоу 'Пусть говорят'. На Первом канале певица подробно рассказала, как ее 'развели' мошенники на продажу квартиры. Она заявила, что в ее дом ворвалась беда.

Долину отменяют или нет?

После того как история Ларисы Долиной с продажей и последующим возвращением певице квартиры была предана огласке, начался жуткий хейт. Звезду потребовали отменить на ТВ. Люди отказывались ходить на концерты Долиной и сдавали уже купленные билеты.

Но директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что Долина продолжает работать. При этом он признал, что 70-летней Ларисе Александровне сейчас все придется начинать чуть ли не с нуля.

