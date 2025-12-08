Пригожин оценил новые заявления Долиной: "Она точно не лукавит"

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал призывы граждан к Ларисе Долиной отдать квартиру в Хамовниках Полине Лурье. Пригожин заявил, что сам поступил бы так же. А Лариса Долина имеет полное право делать так, как считает нужным.
Точка зрения Пригожина
Иосиф Пригожин оценил признания Ларисы Долиной в эфире Первого канала. Продюсер считает, что певица была абсолютно честна, рассказывая, что с не произошло. Рассуждая о том, должна Долина или нет отдать квартиру покупательнице, Пригожин попытался встать на место звезды.
"Она точно не лукавит. Как говорят, у каждого Абрама своя программа. В сложившейся ситуации квартиру будет очень сложно продать, если вдруг она примет такое решение. Может быть, эта квартира была для Долиной каким-то символом важным и она вообще не собиралась ее продавать. Она просто попала под чары этих мошенников.
Там же все в вензелях и логотипах Ларисы Долиной. Есть два пути у этого вопроса: либо отдать деньги, либо отдать квартиру. Чтобы я сделал в этом случае? Я бы отдал квартиру, потом обратился бы к знакомым, взял бы деньги в долг или в кредит. Купил бы себе что-то новое и закрыл бы эту тему, потому что эта ситуация вывела на народный гнев", — сказал Иосиф Пригожин.
Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Почему Пригожину жалко Долину?
Иосиф Пригожин признался, что очень сочувствует 70-летней Ларисе Долиной. Он считает, что травля, которой подверглась Долина, чудовищна. А ведь она, по сути, ничего плохого не сделала, не украла, никого не обманывала.
"Мне категорически неприятно, что люди позволяют себе такие выпады делать, наносятся оскорбления, принижаются достоинства, заслуги человека. Она ни у кого ничего не украла, она не мошенница, она не Блиновская. Она народная артистка, педагог, обладает уникальным вокалом.
Допустим, вы выражаете свое мнение, вы высказываете, права она или нет, вы заступаетесь за женщину, Полину Лурье... Я уверен, что хейтерам наплевать на покупателя, им просто хочется унизить продавца, унизить звезду, большую артистку, показать, что она никто. Половина тех, кто пишет про никто, сами никто!" — заключил Иосиф Пригожин.
Ранее с призывом к Долиной отдать квартиру Лурье выступила певица Слава. Высказывания Славы стали реакцией на обещания Ларисы Александровны, данные в эфире шоу 'Пусть говорят'. Долина пообещала вернуть деньги Лурье, но сделала оговорку о том, что нужной суммы у нее сейчас нет.

