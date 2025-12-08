Пригожин оценил новые заявления Долиной: "Она точно не лукавит"

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал призывы граждан к Ларисе Долиной отдать квартиру в Хамовниках Полине Лурье. Пригожин заявил, что сам поступил бы так же. А Лариса Долина имеет полное право делать так, как считает нужным.

Точка зрения Пригожина

Иосиф Пригожин оценил признания Ларисы Долиной в эфире Первого канала. Продюсер считает, что певица была абсолютно честна, рассказывая, что с не произошло. Рассуждая о том, должна Долина или нет отдать квартиру покупательнице, Пригожин попытался встать на место звезды.