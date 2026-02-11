Нурлана Сабурова в Казахстане могут отправить в тюрьму: за что накажут комика

Комик Нурлан Сабуров, которому запретил въезд в Россию, вернулся на родину, в Казахстан. Но похоже, что и отсюда ему придется "делать ноги". В Казахстан ему въезжать можно, но с выездом могут возникнуть трудности. Что же произошло?

Сабурову грозит уголовное наказание

В Казахстане Нурлана Сабурова могут отправить в колонию на срок от 7 до 12 лет. Что же натворил комик? В уголовном кодексе этой страны есть статья "Наемничество". И действия Нурлана Сабурова под нее вполне подпадают. Сейчас проводится проверка.

Некие лица показали властям Казахстана видео Сабурова, которое он летом 2025 года залил в свой личный блог. В кадре Сабуров презентует 10 новых внедорожных мини-мотоциклов. Их он передал военным. За это против Нурлана могут возбудить уголовное дело.

Кстати, о том, где сейчас находится комик, неизвестно. Он подчистил все свои соцсети после запрета въезда в Россию.

Что случилось с Нурланом Сабуровым

Имя комика Нурлана Сабурова уже почти неделю не сходит с информационных лент. Шоумен прилетел в Москву из Дубая. В аэропорту Внуково он узнал, что ему запретили въезжать в Россию в ближайшие пятьдесят лет. Сабуров было хотел вернуться в Эмираты, но не хотел платить деньги за билет.

Ему было предложено отправиться в Дубай бесплатно, но под конвоем и в наручниках. Тот выбрал свободу. Купил билет в Казахстан и улетел на родину. Но и там его ждали не очень приятные новости.

Состояние на миллионы

Нурлан Сабуров лишился золотой жилы в России. Здесь он владел недвижимостью и другой собственностью на сумму в сотни миллионов рублей. Такой показатель фигурирует в публикациях, появившихся в связи с известиями о запрете на пересечение границы и вероятных расследованиях происхождения доходов. Недвижимое имущество и финансовые вложения юмориста по‑прежнему находятся в РФ.

По материалам Mash

А вы как думаете, что ждет Нурлана Сабурова дальше? Ответьте в комментариях.